蔡適應等4立委訪歐洲議會 議員不畏中壓力挺台

（中央社記者唐佩君布魯塞爾11日專電）立法院歐洲議會議員友好協會會長蔡適應10日與尤美女、陳曼麗及吳焜裕等民進黨籍立委訪問歐洲議會，歐洲議員在中國關切下不畏壓力支持台灣，肯定台歐是民主人權及法治的理念相近夥伴。

立法院「台灣與歐洲議會議員友好協會」會長蔡適應、尤美女、陳曼麗及吳焜裕共4位立委7月10至11日抵比利時布魯塞爾訪問，10日除拜會德國籍的歐洲議會新任友台小組主席蓋勒（Michael Gahler）及保加利亞籍副主席柯契夫（Andrey Kovatchev），另與多位跨黨團議員餐敘交流。

今天尤美女、陳曼麗及吳焜裕3立委則參訪歐洲歷史博物館，並出席駐歐盟兼駐比利時代表處僑界及僑胞等座談餐會。

蓋勒10日也在臉書貼出與4位立委合影相片，並表示與由華人自由選舉出來的民代會面感覺總是良好。

據了解，中方對蓋勒接任友台小組主席曾表示關切，尤美女今天接受中央社記者訪問表示，10日拜會時蓋勒強調歐洲重視民主法治及人權，與台灣是理念相近夥伴，所以他們支持台灣。

她則感謝歐洲議會過去發表聲明支持台灣人權工作者李明哲，及邀請李明哲之妻前往歐洲議會，希望台歐雙方未來關係持續加強。

吳焜裕則指出，與歐洲議會議員會面時大家表達對力挺台灣的感謝，目前歐洲議會剛改選完，期盼未來友台小組成員人數擴大、有更多支持台灣的力量，此外立委們也提到希望讓台灣的大學生及非政府組織（NGO）有更多機會到歐洲議會及歐盟機構實習。

此外，他接下來還將前往英國食品標準局（Food Standards Agency），盼透過實地參訪及交流，強化台灣食品安全政策。

4位立委此次訪歐，先前首站7月8日至10日訪問荷蘭，7月8日並前往國際刑事法庭（International Criminal Court, ICC)，此為立委訪團首度赴法庭參訪，開創更多國際司法合作的可能性。

另7月9日立委們參訪荷蘭失智照護中心、荷蘭銀行循環經濟展館（ABN AMRO CIRCL）等機構，探討人口老化、長照與循環經濟等國外經驗。

陳曼麗今天對中央社表示，在荷蘭時對自行車文化印象深刻，由於車道四通八達遍及全國，便於民眾上班上學購物成為最主要通勤工具，反觀台灣雖然也推行自行車道，但目前對民眾上班上學來說仍不夠方便。

此外，她提到荷蘭除觀光規劃有其特色外，近年來民眾對於觀光人潮也開始反思對生活品質的影響，部分地區進而希望減少觀光客，相較台灣希望有更多觀光客進來，思維很不同 。（編輯：徐崇哲）1080712