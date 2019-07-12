內政部：龍巖集團贈500萬元 協助添購電擊槍

（中央社記者王承中台北12日電）內政部今天針對添購電擊槍提升員警安全表示，繼愛爾麗集團總裁常如山捐贈新台幣300萬元後，龍巖集團也致贈500萬元，協助添購警用電擊槍，提升第一線執勤員警裝備及安全。

鐵路警察李承翰日前執行公務遇刺傷重不治，社會各界重視員警配備，日前愛爾麗集團總裁常如山捐贈新台幣300萬元，購買約250支符合警政署規格的電擊槍，內政部長徐國勇表示將優先配予鐵路、高鐵警察使用。

內政部發布新聞稿表示，今天再接獲龍巖集團致贈500萬元，協助添購警用電擊槍，提升第一線執勤員警裝備及安全。

內政部指出，龍巖集團除對年輕英勇警員遇難表示沉痛哀悼外，對其家屬與親友同事也致上誠摯慰問，更以實際行動力挺英勇保衛民眾的員警，以最快的速度與內政部取得聯繫，表明捐贈500萬元添購警用電擊槍，希望藉此拋磚引玉，讓社會多加關切執法人員的辛勞與人身安全，共同提升警務維安與社會的安全。

內政部表示，為保障員警安全，總統蔡英文已立即指示，「要錢給錢，要人給人」，行政院長蘇貞昌也全力支持，所有該配備的防護、人力都會盡力到位，就是希望不要再有下一個李承翰。

內政部指出，徐國勇除已要求每位鐵路警察都必須穿著防彈衣，並採取雙人勤務，同時緊急採購配發1000多支辣椒噴霧器外，也將於10月底新增約260名警力投入勤務，後續警政署也將持續盤點警力及員警配備，以避免憾事再次發生。（編輯：張均懋）1080712