馬洩密案無罪定讞 王金平：本來就沒有政爭

（中央社記者劉冠廷台北12日電）前總統馬英九被控洩密案無罪確定，前立法院長王金平今天說，尊重司法。至於這是否意味馬王政爭告一段落，王金平說，本來就沒政爭，依然還是一樣，大家互相尊重、疼惜。

台灣高等法院更一審今天審結前總統馬英九被控洩密案，維持一審無罪判決，全案確定。全案起於已解散的最高法院檢察署特別偵查組，在民國102年偵辦民主進步黨立委柯建銘及當時的立法院長王金平、法務部長曾勇夫等人疑涉司法關說案。

王金平上午在出席客家團結感恩餐會，被問到有關馬英九被控洩密案無罪確定時，做出上述表示。

面對國民黨內總統初選越演越烈，各種傳言四起，包過傳出前鴻海董事長郭台銘若未通過初選，可能將聯合第三勢力，王金平表示，他只能夠說尊重；至於現在也傳出郭台銘兒子郭守正，正在接觸台北市長柯文哲陣營，對此王金平則表示，他不知道。

談到黨內的整合問題，王金平說，黨中央需要好好的處理、團結最重要。媒體詢問，外界有聲音希望王金平與郭台銘攜手闖進2020，王金平笑說，這問題問的太前進了，謝謝你。記者追問，是否會與郭台銘站在一起，他則說，現在都保持等距。（編輯：蘇龍麒）1080712