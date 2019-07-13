蔡總統訪哥大 台人自製標語T恤嗆中國社團

總統蔡英文赴哥倫比亞大學參加座談，遇中國社團抗議。一名旅居紐約的台灣女子自製標語與T恤回嗆，強調台灣主權獨立。中央社記者尹俊傑紐約攝 108年7月13日

（中央社記者尹俊傑紐約12日專電）總統蔡英文今天赴哥倫比亞大學參加座談遭遇中國社團抗議。一名旅居紐約的台灣女子看不下去，用10分鐘自製標語與T恤回嗆中方人士，強調台灣主權獨立，中國無權置喙。

蔡總統「自由民主永續之旅」過境紐約，連兩天都有中國社團在下榻飯店對街抗議。蔡總統下午赴哥大參加閉門座談期間，數十名中方人士隔著一條街示威，紐約警方派多名員警在現場把守，嚴防不速之客過馬路製造事端。

中方人士不斷高呼口號，反對蔡總統過境紐約，雖未影響座談進行，但在哥大附近從事印刷業的蔡姓女子得知中方團體抗議，下班前花10分鐘自製標語和T恤，火速到場聲援。

綠底白字的英文標語寫著：「共產黨滾回家。台灣一直是獨立的，我們不向中國納稅，我們有自己的土地，我們有自己的政府。關你們什麼事！」相同文字也印在蔡女士身穿的純白T恤上。

蔡女士受訪時對中方人士鬧場表達高度不滿。她說：「共產黨來美國這邊講什麼，什麼年代了，自己國家都不能講，自己人民都照顧不了，你來管台灣做什麼。」

她說，人民、領土、政府與主權是國家構成要素，台灣全部具備，「我們哪一個東西沾到你了，沒有啊」。

座談結束後，步出會場的台灣留學生紛紛拿出手機拍下蔡女士自製標語，並表達支持。蔡總統離開哥大時，部分台灣人士在遠處高呼「總統加油、台灣加油」，與對街抗議的中方團體隔空叫陣。

蔡總統昨天抵達紐約，中國海外民運人士在下榻飯店外與中方示威人士爆發肢體衝突。中方團體今天轉戰哥大校園抗議，在紐約警方加強駐守下，現場氣氛大致平和。

蔡女士認為中方團體高舉「主張台獨，走向戰爭」標語，以戰爭恫嚇台灣，極不妥當。

她說：「每個人來哥大都應該歡迎，無論是從哪裡來的，就算是中國大陸元首或友人來也一樣。大家就是來交流，愈多談話愈好。每個人都有發言權利，可是大家要合理，有談話才有溝通。」（編輯：廖漢原）1080713

總統蔡英文（前左2）出訪友邦，11日過境紐約。12日（當地時間）下午出席赴哥倫比亞大學與學者、學生對談。中央社記者張新偉攝 108年7月13日

總統蔡英文出訪友邦過境紐約。12日（當地時間）下午出席赴哥倫比亞大學與學者、學生對談。有中國抗議人士在對街喊口號（圖）表達立場。中央社記者張新偉攝 108年7月13日