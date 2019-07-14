立委選戰逼近謠言多 時力即時澄清止火

（中央社記者陳俊華台北14日電）時代力量力拚2020年成為國會中的「關鍵少數」，但選戰開打以來，各種傳言、放話不斷。時代力量發言人李兆立說，嚴正駁斥子虛烏有的傳言，區域立委確定還會有後續提名，經決策會通過將立刻公布。

距離2020總統大選及立委選舉剩下不到半年，時代力量已經陸續提名6名區域立委參選人，其中包括現任立委洪慈庸、林昶佐將競選連任外，在高雄市、新竹市、台北市及桃園市也都有提名人選。

時代力量6月公布的不分區立委提名辦法中明定，「曾擔任本黨政黨比例代表者」，不得擔任不分區立委，因此時力現任的不分區立委徐永明、高潞‧以用，都確定無法列名不分區。

近期有媒體報導，高潞‧以用將「跳船」到民進黨擔任不分區立委，也有傳聞指時代力量至少有3名現任立委，曾向民進黨接觸，徵詢要加入民進黨；另外，在桃園市空服員職業工會擔任幹部的長榮空服員郭芷嫣，遭長榮航空免職後，也一度傳出將列入時力的不分區立委名單。

李兆立向中央社記者表示，這些都是子虛烏有的傳言，時代力量要嚴正駁斥，也呼籲大家停止散布不實謠言；對於黨內選務規劃，若經決策會通過後立刻公布。

時代力量黨主席邱顯智正在美國訪問，媒體報導，邱顯智在演講中提到，希望能在宜蘭提出立委參選人；至於總統大選部分，若台北市長柯文哲參選總統，將以黨紀約束挺柯黨員，要「切割」柯文哲。

時代力量除先透過新聞稿澄清，時力無法認同「兩岸一家親」的主張，更無法支持親中立場的候選人，2020總統大選相關議題，一旦決策委員會作成決議，將會是全黨一致的立場，也會以黨內規定約束黨公職。

邱顯智更親上火線，透過視訊連線回應，他說，總統大選議題還在討論中，如果決策委員會做成決議要支持哪位總統候選人，也要符合時力的價值立場，包括從主權、勞權、婚姻平權、司法改革、居住正義等基本立場來一一檢視。

李兆立表示，目前確定區域立委還會有後續提名作業，宜蘭部分也有考慮提出人選，但還是要交由提名小組決定。（編輯：林沂鋒）1080714