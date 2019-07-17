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紀念古寧頭戰役70週年 陸軍辦音樂會

最新更新：2019/07/17 19:09

（中央社記者王承中台北17日電）陸軍司令部今天表示，為紀念古寧頭戰役70週年，陸軍樂隊晚上於國家音樂廳舉辦紀念音樂會，展現陸軍官兵捍衛國土的決心與意志，另外也將於8月1日在衛武營藝術中心演出。

今年適逢古寧頭戰役70週年，陸軍司令部為緬懷先烈先賢犧牲奉獻的精神，規劃陸軍樂隊於晚上在國家音樂廳舉辦「大漢天聲—紀念古寧頭戰役70週年暨軍樂隊訓練成果音樂會」，呼籲民眾體認古寧頭戰役的歷史意義，凝聚同舟一命的全民國防共識，爭取民眾對國防事務的認同與支持。

陸軍司令部表示，此次音樂會安排國立台南大學音樂系教授侯志正創作「英雄詩篇」運用管樂渾厚嘹亮的音色呈現先烈志士慷慨赴戰的精神，詮釋國軍「不畏戰、不怕死、愛國家」的高尚志節，藉由磅礡樂音引領聽眾感受陸軍官兵終日枕戈待旦，全心捍衛國土的決心與意志。

參與演出的陸軍樂隊士官督導長蔡育成受訪表示，今年是古寧頭戰役70週年，也是陸軍樂隊成立第68週年，非常榮幸可以在這個重要戰史的紀念日在國家音樂廳舉辦紀念音樂會。負責薩克斯風的上士林柔均指出，在陸軍樂隊服役5年多，這是她第2次在國家音樂廳演出，感到相當榮幸。

陸軍司令部表示，為滿足南部地區聽眾期待，特別結合衛武營藝術中心演出檔期，於8月1日安排南部場次音樂會，相信可為南部聽眾帶來一場精彩悅耳的音樂饗宴。（編輯：李信寬）1080717

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