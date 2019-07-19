臉書秀小抄 蔡總統：每天都在崗位上努力

（中央社記者葉素萍台北19日電）總統蔡英文今天透過臉書，秀出她遞給聖露西亞參議院議長的「總統級小抄」；蔡總統說，這張小抄凸顯了整個外交過程，需要龐大的團隊合作；她出訪以來每一天都在崗位上努力。

蔡總統正出訪聖露西亞，她今天透過臉書貼文提到，她參加國士壘人力資源發展中心的開幕典禮時，拿出一張小紙條給聖露西亞的參議院議長麥晶泰（Jeannine Michele Giraudy-McIntyre），被媒體發現。

蔡總統說，其實這張紙條並不是國家機密，只是一張標注姓名發音和問候順序的小抄，避免唸錯失禮。她相信有外國朋友的人都知道，把各種不同的姓名正確念出，其實不是一件容易的事，「議長看到我的小抄，不禁莞爾」。

蔡總統指出，對團隊來說，出訪的壓力其實很大，不僅是儀節安排複雜，要順應當地的文化做彈性調整，她也要長時間和外國政要互動溝通，整個行程不僅要溝通再溝通，還要確認再確認，遠比在國內要來得不容易。

「這一張總統級小抄，凸顯了整個外交過程，需要龐大的團隊合作」，蔡總統說，台灣的外交工作從來不輕鬆，目標只有一個，確保台灣和友邦的邦誼鞏固，透過互惠互助的方式，實質協助友邦人民的需求，把台灣這塊招牌在國際上擦得更亮。「這是我的工作，也是我出訪以來，每一天都在崗位上努力的事情」。（編輯：林興盟）1080719