民調：逾6成5民眾認為假消息戕害民主

（中央社記者侯姿瑩台北19日電）台灣民主基金會委託政大選研中心調查台灣民眾對民主的態度，今年新增對錯假訊息的看法。調查結果顯示，65.7%的受訪民眾認為假消息對台灣民主「危害很大」，大部分民眾也認為政府應有所管制。

台灣民主基金會今天舉辦「2019台灣民主價值與治理」民意調查記者會。基金會自2011年起委託民調單位針對台灣人對民主價值與治理進行調查；今年與去年同樣委託政大選研中心調查台灣人對民主的態度，除延續去年調查台灣人對防衛台灣的決心，有鑑於錯假消息對民主可能的傷害，今年更新增民眾對媒體及錯假消息的看法。

基金會執行長廖福特表示，調查分為「民主態度」、「假消息的影響」、「民主防衛」等3大部分。有關假訊息的部分，共有4個子題，其中，將近7成的受訪民眾認為，假消息的流傳會影響自己對公共事務的判斷；91.7%的民眾認為，假訊息的流傳會影響其他民眾對公共事務的判斷。

至於假消息是否會危害台灣民主政治的發展，65.7%的民眾認為，「危害很大」，28.5%的民眾認為，「有一點」。對於「假消息也是言論自由所允許的，所以政府不應該管制假消息」的說法，51.9%的民眾表示「非常不同意」，28.6%表示「不同意」，11.6%表示「同意」，2.7%表示「非常同意」。

中央研究院社會學研究所研究員林宗弘分析，調查結果顯示，民眾認為假消息類似黑心商品，任由廠商或媒體販賣黑心商品或散布黑心言論並不是保障言論自由，而是傷害言論自由，因此大部分民眾認為政府應有所管制。

在民主態度的部分，調查顯示，超過7成的民眾同意，「民主也許會有問題，但還是一個最好的制度」。整體而言，對目前台灣民主政治實行的情形，36.3%的民眾表示「不滿意」，34.7%的民眾表示「滿意」，16.2%表示「非常不滿意」。

對台灣民主政治未來的發展是悲觀還是樂觀，36.7%的民眾表示「樂觀」，31.3%表示「悲觀」，12.3%表示「非常悲觀」。

有關民主防衛的部分，若因為台灣宣布獨立導致中國大陸武力攻台，是否願意為保衛台灣而戰，29.5%的民眾表示「非常願意」，27.9%表示「願意」，13.9%表示「不願意」，17.1%表示「非常不願意」。

另外，若中國大陸為了統一對台灣使用武力，是否願意為保衛台灣而戰，36.3%的民眾表示「非常願意」，31.9%表示「願意」，10.3%表示「非常不願意」，10.2%表示「不願意」。

廖福特指出，這2個子題的調查結果，與去年調查相比，願意的比例都略為上升，不願意的比例都比去年略為下降。

他表示，調查也發現，年輕人（20-29歲）相較於其他年齡層，在民主態度上更支持民主，更有感假訊息會傷害民主，也比較願意站出來防衛民主；顯示台灣年輕人把民主視為生命的一環，願意為台灣挺身而出。

另外，對於錯假消息是否影響台灣民眾對民主防衛的決心，廖福特說，不必然有直接的連結。他認為，民眾對這2個議題是分開看待的，一方面有堅定信心防衛台灣民主，另一方面，不希望錯假新聞干預台灣民主的發展；若要證明假訊息是否影響台灣民眾捍衛民主的決心，需要進一步的研究。

這份調查以市內電話與手機訪問進行獨立樣本訪問，訪問期間從4月11日到16日，共完成1262個有效樣本（市話成功942份、手機成功320份），以95%信心水準估計，最大可能抽樣誤差為正負2.93%。（編輯：李信寬）1080719