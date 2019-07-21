柯文哲頻開砲 綠營人士：壓力測試欲增談判籌碼

（中央社記者王揚宇、葉素萍台北21日電）明年初總統大選，藍綠參選人已經就定位，極有可能投入戰局的台北市長柯文哲卻遲未表態，綠營人士分析，柯近日砲轟藍綠，可能是在做壓力測試，想知道「操作哪些議題是可以得分的」。

另一民進黨人士也說，柯文哲近日砲火猛烈是為了拉抬下滑的聲勢，他如參選，「就算不賺錢，也至少不會賠錢」，因此參選機率超過50%，柯現在是「等下雨、等天亮」，也就是「錢要到位、人要到位、聲勢要夠」。

這名人士說，對付柯文哲最好的方式是「忽視他、當他不存在」。

柯文哲近日頻頻砲打藍綠，不但批評台灣的總統選舉只剩「菜包跟草包」可選，很糟糕，還批評行政院長蘇貞昌「不要臉」；外界解讀這是柯參選的起手式。柯陣營則表示，8月底9月初才會評估是否參選，但會先做好萬全準備。

不願具名的綠營人士認為，柯文哲是在做壓力測試，以便增加談判籌碼，也是要拉回前陣子下滑的網路聲量。

綠營內分析，柯大動作打藍打綠，是想要開發「中間、沒有支持黨派」的選民，如果柯成立政黨或加入某個政黨，這塊支持的力量就萎縮了；因此，柯文哲最有可能藉由連署方式獨立參選，也可能搞個參選聯盟，與幾個「靠行」的立委參選人合作，既有地方組織，又不必背著黨的名義。

但綠營人士指出，從立委補選與去年九合一選舉結果來看，與柯文哲合作的參選人，開票結果並不理想，柯文哲的能量能轉移多少給立委參選人，要打上很大的問號。

對於柯文哲近日的發言內容，綠營內多認為不需主動回擊，冷處理就好。

柯文哲參選總統，勢必瓜分綠營選票。民進黨立委何志偉說，柯文哲若要出來選，「到底是自己要贏，還是要讓國民黨贏」，可以持續觀察，柯文哲參選的動機及正當性等，更應該接受外界檢驗。

民進黨立委王定宇指出，柯文哲參選，對民進黨一定會有衝擊跟影響；而柯文哲現在是台北市長，對政局有評論，應予以尊重。

民進黨立委蔡易餘表示，他還是希望柯文哲朝著「白綠合作」的方向來努力，如果柯參選最後是讓國民黨參選人韓國瑜當選，「這樣對台灣真的好嗎？」

此外，獨派團體喜樂島聯盟昨天成立政黨，擬提名10名左右的立委人選。

何志偉說，喜樂島聯盟不僅會衝擊民進黨，也會衝擊時代力量跟台聯，但目前就他觀察，可以進行整合的人「還沒生出來。」

何志偉表示，目前不清楚喜樂島聯盟是否會在他的選區推出立委人選，如果有推人選，他會按照既定步調，努力爭取選民支持，這某種程度也是在夾縫中求生存。

蔡易餘指出，如果大家是朝總統最大票源的方向去分進合擊，當然是好事，不過喜樂島聯盟選擇立委選區時，還是要評估一下，這會不會去影響綠營的最大化，因為大家還是期待本土政權可以繼續下去，不要因此讓國民黨得利。（編輯：李信寬）1080721