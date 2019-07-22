國安人員藉出訪走私菸品 綠委批長期積弊要徹查

（中央社記者王揚宇、蘇龍麒台北22日電）國安人員藉總統出訪勤務，走私高達新台幣600餘萬元菸品；民進黨立委管碧玲說，實在太離譜，也是重大醜聞；民進黨立委羅致政表示，必須思考建立防弊機制。

陪同總統出訪的民進黨立法院黨團幹事長管碧玲表示，在行程中完全不知道這件事。她說，這次的事件真是失控的太離譜，也是重大的醜聞，總統有魄力的處理這件事，她表達支持。

對於案件的後續處理，她說，一定要徹查到底，幕後有沒有與違法集團共謀，華航方面的程序有沒有失控，都要查清楚。

立法院外交及國防委員會民進黨召委王定宇說，彭勝竹請辭是必然的，以菸的事情來說，「其實這是多年來的積弊」，身為一位局長是否掌握，若有掌握卻沒處理或是沒掌握，這都不應該；此外，國安局對於元首、副元首及卸任元首、副元首的維安上，最近也連續出了很多狀況。

王定宇也說，中共在台發展組織，它的紅色代理人問題，國安局掌握的訊息也不足，因此未來新任國安局長或代理局長必須注意到，在總統、副總統候選人那麼多組的狀況下，必須加強人員的管理，以及在香港反送中事件下，對於紅色代理人及中共在台擴張勢力情形，情報不足的地方也要強化，國安局過去這3年的表現上，有很多改進的空間。

立法院外交及國防委員會民進黨召委蔡適應指出，國安體系幾次出包是不同的事件。他說，這次事件可能是來自於國安系統長期透過勤務機會團購，這樣的文化並不可取，未來的國安局長與總統府侍衛長應該在管理上對症下藥，不是嚴格就好，也不是喊喊口號就算了，而是要進行內部重新管理，改變這樣的文化。

這次陪同總統出訪的民進黨立委羅致政說，國安上的要求茲事體大，總統對這件事決策明快果斷。他說，全案顯有積弊，要徹底整頓，制度是關鍵，必須思考建立防弊機制。

陪同總統出訪的民進黨立委趙天麟表示，這可能是國安系統過去的積習，支持總統明快的處理方式。他說，未來必須防弊、遵守相關規定，有關禮遇部分照舊，但是關於菸酒等規定，就都照著規定來，華航不需要給予國安人員額外的禮遇。

國民黨立委江啟臣則說，國安局相關團隊使元首出訪蒙羞，一定不能敷衍了事，必須要給全國民眾一個交代。（編輯：李信寬）1080722