府方：用禮遇通關大量購買免稅品 蔡上任前就有

有國安人員涉嫌利用總統出訪專機返台，企圖夾帶大量香菸入境，海關人員表示，9000多條香菸分裝5個航空貨運專用貨櫃，偽裝成從專機上卸載貨物，伺機把成箱香菸裝上等候的貨車，幸好被海關即時攔下，清點後送往私貨倉庫存放。（民眾提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真 108年7月22日

（中央社記者葉素萍台北23日電）國安局官員涉嫌利用總統出訪勤務走私菸品，總統府人士今天說，經初步詢問了解，過去的確就有這種利用禮遇通關大量購買免稅菸品、免稅商品的情況，「在蔡總統任期之前就有」。

國安局人員涉及藉總統出訪勤務，走私達9800條菸品，檢調昨天約談吳姓、劉姓國安局人員等10人到案，今天凌晨移送到台北地檢署。檢察官訊問後，聲押吳姓等2嫌，其餘8人交保。

府方人士說，過去的確有利用禮遇通關大量購買免稅菸品、免稅商品的情況，「在蔡總統任期之前就有」，但詳細的狀況人、事、時、地、物還要做精確了解。

府方人士表示，各相關單位詳細的狀況，要等行政調查到一個段落之後，再做說明，至於吳姓國安局人員個案的部分，因為已經在司法程序，由司法單位說明比較妥適。

總統蔡英文今天透過臉書貼文指出，對於國安局特勤人員大量購買免稅菸品的不當行為，「我們的檢討不會慢下腳步」。今天一早，她已經召集總統府與國安會秘書長會商，她明確指示：除了配合司法單位偵辦外，機關內部也要徹底調查，全面檢視相關流程。「我們一定會檢討這個過往長年積習情形，完整反省原因，嚴格加以杜絕陋習。」

蔡總統說，她也明確要求國安團隊，要徹底檢討禮遇規定是否遭到濫用。未來總統出訪團的隨行人員回國行李通關，除非涉及國安機敏事宜，其餘皆應比照一般旅客規定進行查驗。她也會要求海關在執行層面務必落實指令。

蔡總統表示，這次事件也凸顯國安團隊在人員管理上有待改進。後續會全面檢討、整頓，要求加強團隊紀律，確實提升團隊運作效能。（編輯：謝佳珍）1080723