挺郭台銘臉書社團啟動連署 郭辦：網友自行發起

（中央社記者王承中台北25日電）前鴻海董事長郭台銘未來動向引發各界關注，有挺郭臉書社團今天啟動連署郭台銘參選總統的活動。郭台銘辦公室表示，這應是網友自行發起的連署，事先並未知會，辦公室也不曉得。

郭台銘在國民黨總統初選落敗後，動向備受矚目，是否脫黨參選，永齡基金會執行長劉宥彤日前指出，這是被操作的假議題。由於郭台銘日前突在臉書上發文再提幼兒國家養政策，又以人在國外為由，不出席28日的國民黨全代會，引發各界聯想。

擁有會員人數達1.3萬人的「郭台銘粉絲老虎軍團」的臉書社團，今天啟動連署郭台銘參選總統的活動，還開放社團成員下載連署書，並在社團中教導成員如何填寫連署書，也促請成員邀請親朋好友或其他挺郭團體幫忙填寫連署書後寄回。

該社團發表聲明表示，啟動連署活動，為的是把郭台銘呼喚回來，必須讓郭台銘知道，只有郭台銘有能力改變正在沉淪中的中華民國台灣，國民黨可以輸，但中華民國台灣不能輸，要郭台銘來當總統，不分藍綠照顧所有百姓。

郭台銘辦公室指出，這應該是網友在臉書自行發起的，事先並沒有知會，辦公室也不曉得有這樣的連署活動。

根據總統副總統選舉罷免法規定，若無法獲得政黨推薦，也可依連署方式申請登記為總統、副總統候選人，連署人數須達最近一次立法委員選舉選舉人總數1.5%。若按照中選會第9屆立法委員選舉人數1830萬5112人計算，連署人數至少須達27萬4576人。（編輯：趙蔚蘭）1080725