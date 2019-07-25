全代會郭台銘缺席 國民黨：希望他回到黨懷抱

（中央社記者余祥台北25日電）國民黨全代會28日舉行，將正式提名高雄市長韓國瑜為總統參選人，前鴻海董事長郭台銘確定不會出席，至於是否會影響當天團結氣勢，國民黨發言人歐陽龍說，總需要一點時間沉澱，希望郭會回到國民黨的懷抱。

國民黨全代會28日在新北市板橋體育館舉行，國民黨文傳會代理主委程美華和發言人歐陽龍今天召開記者會，說明全代會主軸意涵。

歐陽龍說，國民黨5位前主席連戰、馬英九、吳伯雄、朱立倫、洪秀柱都將出席，前立法院長王金平也會到場，另也邀請15個黨籍縣市長與會，營造團結氣勢。

國民黨也邀請了總統初選參選人與會，前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中也表達將出席，不過，郭台銘則因人在國外，不會出席。

郭台銘缺席是否將影響國民黨團結氣勢，歐陽龍表示，國民黨的初選過程公開透明，「像是走到天體營一樣透明」，在這樣公平、公正初選產生的總統參選人，國民黨當然希望全黨團結一致、一心一意支持該位人選，帶領國民黨重返執政。

歐陽龍說，郭台銘的問題都會迎刃而解，總是需要一點沉澱的時間，希望郭台銘會回到國民黨的懷抱。

國民黨表示，今年全代會主軸維持黨主席吳敦義就任後的一貫主軸「革新團結、重返執政」。民進黨執政3年來經濟不振、治安不佳、兩岸關係倒退，近日更出現總統出訪專機成為走私利器等荒唐亂象，國民黨要結合所有認同、支持國民黨的力量，全力重返執政、撥亂返正。

國民黨指出，此次全代會推出新的主視覺，以紅白藍國旗3色為底，配合騰飛向上的紙飛機，象徵國民黨穩定向上的氣勢。全代會並以「拚經濟，找出路」為號召，國民黨勝選，台灣的未來才能找到出路。

至於大會的流程及內容，國民黨指出，當天上午開幕典禮後，將正式通過高雄市長韓國瑜的總統提名案，隨即安排總統參選人致詞，並由吳敦義偕同韓國瑜拿鋤頭，象徵鋤破民進黨禍國殃民的施政。

之後全體立委參選人將分批上台，打保齡球讓綠色球瓶全倒，象徵民進黨執政意識形態、不公不義的種種惡行「全倒」。下午的閉幕儀式則安排擲出紙飛機，並合唱歌曲「我要飛」，要讓國民黨團結、向上起飛。

文傳會特別製作兩款文創小物，分別是紀念國軍U2偵察機「黑貓中隊」的手搖杯提袋和黨徽悠遊卡鑰匙圈。

此外，當天也將準備「先人物品復刻版」，包括孫中山「總理親筆三民主義原稿」及故總統蔣中正的眼鏡、手套，復刻版小物各僅做一套，預定在上午會議中場休息時間拍賣。（編輯：楊玫寧）1080725