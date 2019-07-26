藍中常委建議韓郭配 郭幕僚：郭台銘沒有要位子

（中央社記者王承中台北26日電）國民黨全代會28日將通過提名高雄市長韓國瑜參選總統，有中常委建議韓國瑜邀前鴻海董事長郭台銘擔任副手。郭台銘幕僚表示，郭台銘參加初選不是說非要一個位子，必須等郭台銘回國後再思考。

國民黨28日舉行全代會，將正式提名韓國瑜為總統參選人；在總統初選中落敗的郭台銘不出席全代會，近期挺郭團體發起連署，支持郭台銘參選，郭台銘未來動向引發關注。

韓國瑜日前拋出副手兩大條件，需具有財經專業和國際事務背景；國民黨中常委李德維告訴中央社記者，郭台銘擔任韓國瑜的副手，的確是很好的人選，也符合韓國瑜提出的副手兩大條件。

李德維說，副手人選歷來都是總統參選人決定，邀請郭台銘擔任副手的建議很好，但基本上也只是給韓國瑜參考。

國民黨中常委曾文培則表示，是否擔任副手，最主要還是看郭台銘個人意願，對韓國瑜來說當然沒有問題，剛好有財經專業的人可以幫忙；對國民黨來說也是好事，沒有分裂的問題。不管郭台銘是否擔任副手，韓國瑜也必須身段放軟，爭取郭台銘支持。

不過，有不願具名中常委認為，雖然郭台銘符合韓國瑜提出的副手條件，但郭台銘好勝心強，一手打造鴻海集團，而副手是備位元首，能發揮的地方有限，過去郭台銘都是做決定的人，擔任副手後只能給建議，恐怕擔任副手的機率不高。

對於有中常委建議「韓郭配」，郭台銘辦公室表示，不知道有這樣的消息，目前郭台銘在國外，如果有任何訊息，會再轉告。

郭台銘幕僚表示，郭台銘不是傳統的政治人物，會出來參加初選也不是說非要一個位子，郭台銘想的是如何為國家好，但國民黨可能想的是如何能夠勝選，這可能是大家在思考上比較不一樣的地方，導致現在雙方好像沒有真正的對話，但這些事情都要等郭台銘回國再仔細思考。（編輯：謝佳珍）1080726