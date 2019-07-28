吳敦義：分裂有利蔡總統 盼郭台銘聽肺腑良言

國民黨28日在新北市板橋體育館舉行第20屆第3次全國代表大會，黨主席吳敦義致詞表示，國民黨重返執政的目標還沒完全達成，還需要大家同心同德團結一致。中央社記者郭日曉攝 108年7月28日

（中央社記者王承中台北28日電）國民黨主席吳敦義今天針對國民黨內整合表示，國民黨分裂有利於總統蔡英文延續劣政，對國家社會不力，這應該不是前鴻海董事長郭台銘參加總統初選的初衷，盼郭能聽到他出自肺腑的良言。

國民黨全代會今天在新北市板橋體育館召開舉行，正式提名高雄市長韓國瑜參選2020總統大選。而在初選中落敗的郭台銘，則因為人在國外，沒有出席全代會，讓國民黨的整合增添變數。

吳敦義在全代會中午休息時間時受訪針對有郭粉正在連署讓郭台銘參選總統表示，國民黨沒有辦法去阻止連署，重點還是希望郭台銘能夠念及國民黨不分裂，才能夠把中華民國的執政贏回來，改變蔡總統不成功、不好的劣政，這對全民有很好的利益。

吳敦義指出，國民黨只要分裂就會有利於蔡總統繼續把劣政延續下去，這對國家社會不力。郭台銘是以拚經濟為重點，如果造成國民黨分裂，讓中華民國不能夠把經濟搞好，這應該不是郭台銘參加總統初選的初衷，希望郭台銘能聽到他今天出自肺腑的良言。

他說，希望郭台銘能夠鄭重思考，讓國民黨不要分裂，不要讓中華民國國民在蔡總統治下，繼續過不好的生活。

對於是否有幫韓國瑜聯絡郭台銘，吳敦義說，他現在還沒有跟郭台銘通電話，因為郭台銘人在國外，但是有跟很多郭台銘的朋友說，郭台銘在企業有成就，對於國家非常忠誠，對國民黨應該也有一定的善意跟肯定。

媒體詢問，外傳有黨代表建議將吳敦義列為不分區立委。吳敦義表示，他現在才第一次聽到這個消息，他已做過第五、六、七屆的南投縣立委，從來都沒有當過不分區立委，現在也許有同志希望他能夠做什麼樣的事，他會慎重考慮。

媒體追問，是否有考慮擔任立法院長，吳敦義表示，他現在還沒有接受到這種訊息，反正不急，因為按照過去的慣例，不分區立委是在10月左右才會初步決定。（編輯：楊凱翔）1080728