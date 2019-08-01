柯文哲組黨搶立委席次 綠委憂三腳督衝擊選情

（中央社記者葉素萍、劉冠廷、陳俊華台北1日電）台北市長柯文哲組黨，民進黨內分析柯選總統的機會已降到很低，主要是角逐國會席次保持政治能量。儘管黨內不看好其區域立委選情，但仍有綠委擔心，如果四處都是「三腳督」，等於是「白色子彈到處掃射」。

民進黨2014年禮讓柯文哲參選台北市長，去年九合一選舉因柯文哲「兩岸一家親」發言等風波，綠白關係轉趨緊張，民進黨推出姚文智參選台北市長，柯文哲最後在三足鼎立下突圍當選，民進黨則在九合一選戰中大敗。

儘管柯文哲先前多次砲口對向綠營，但綠營仍保持低調，未升高對抗，但如今柯文哲成立台灣民眾黨，將搶攻國會席次，綠白合作機會已經微乎其微。

民進黨立法院黨團幹事長管碧玲說，黨中央會不會跟柯文哲有合作空間，要看未來的發展；因為立委是單一選區兩票制，以柯文哲這次台北市長選舉的票來看，確實是綠營的票占大部分，如果柯文哲在民進黨已提名立委的選區推出人選，「會有一定的衝擊」，要嚴陣以待。

民進黨立委何志偉表示，以柯文哲個人跟總統蔡英文來比，兩人票源重疊較大；但柯文哲推出的立委候選人，則要看區域和個別條件，每個人有不同條件而不同。現在很多區域立委選情其實都很緊繃，如果到處都三腳督（三足鼎立），等於是「白色子彈到處掃射」。

民進黨內人士分析，柯文哲選總統的機會已經降到很低。柯文哲想保有個人政治的能見度、影響力，不想在年底選戰缺席，如果沒有推立委參選人，只是去站台，會被邊緣化，所以要組一個黨有發言權，並推區域立委與不分區立委參選人，保持政治的能量與影響力。

不過，這名黨內人士指出，要爭不分區，必須推出10席以上區域立委，要找到有一定知名度、良好社會形象的人，又願意以柯文哲所組的台灣民眾黨名義參選，並不容易；即便推出來，但如果沒有三足鼎立的實力，在單一選區的制度下，容易被邊緣化、進而被棄保，因此，柯文哲的新政黨要在區域立委選戰有斬獲，相當困難。

至於政黨票部分，民進黨內人士認為，柯文哲的台灣民眾黨不分區票源與時代力量有高度重疊，這兩個政黨都以年輕人為主要爭取的票，彼此競爭會更嚴重，對民進黨而言，不分區選票雖然也會有部分受影響，但受到的衝擊沒有時力來得大。（編輯：楊凱翔）1070801