韓國瑜競選團隊發言人 台視主播何庭歡出任

前台視新聞主播何庭歡4日證實，她將接任國民黨總統參選人韓國瑜競選團隊的發言人，5日將正式上任。中央社記者王承中攝 108年8月4日

（中央社記者王承中台北4日電）前台視新聞主播何庭歡今天證實，她將接任國民黨總統參選人韓國瑜競選團隊的發言人，明天正式上任。她說，韓國瑜是透過友人居中牽線，希望她能為團隊帶來清新及女性的特質。

何庭歡下午證實，她將接任國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜的競選發言人，已辭去主播職位，明天正式上任。何庭歡今年30歲，畢業於師範大學社會教育系，曾經擔任中國廣播公司財經記者、台視新聞兼任主播、記者，主跑過新北市、行政院及國民黨等路線。

何庭歡受訪表示，韓國瑜在七月下旬時透過友人牽線像她表明，目前團隊是求才若渴，希望她能夠幫忙一起打選戰，擔任競選團隊的發言人。她說，她當時有點嚇到，因為過去只有在採訪時見到韓國瑜，那次是第一次私下與韓國瑜見面。

何庭歡指出，韓國瑜態度非常地誠懇，當下也有讓她考慮，而她在經過思考後覺得這次機會相當難得，加上她本身也是喜歡冒險的人，覺得可以接受挑戰，用不一樣的角度來看這次總統大選。

對於韓國瑜為何會找上她，何庭歡說，是因為看中她的媒體經歷，再加上她的政治經驗是零，韓國瑜認為目前的競選團隊給人的感覺比較陽剛、剛硬，希望能藉由她的加入，為團隊帶來清新的女性特質。

何庭歡指出，她是負責選務方面的發言人，將坐鎮台北競選辦公室，韓國瑜未來會有什麼樣的理念想要跟大家說明或國政顧問團提出的理念，會透過她來對外說明，讓民眾了解政策，也讓韓國瑜在週一到週五專心顧好市政。（編輯：鄭雪文）1080804