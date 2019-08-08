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中抵制金馬獎 AIT貼文：支持美國電影參加

最新更新：2019/08/08 19:10
AIT發言人孟雨荷（右）去年代表AIT參加金馬影展開幕酒會。（圖取自facebook.com/AIT.Social.Media）
AIT發言人孟雨荷（右）去年代表AIT參加金馬影展開幕酒會。（圖取自facebook.com/AIT.Social.Media）

（中央社記者侯姿瑩台北8日電）傳出中國禁止影視人員參與今年金馬獎之際，美國在台協會（AIT）今天在臉書發文表示，期待繼續支持美國電影參加2019金馬影展，並強調，對藝術的欣賞是「美台共享的價值」。

據中國電影報及多家中國媒體報導，中國國家電影局將暫停大陸影片和人員參加2019年第56屆台北金馬影展。

對於是否要藉這則貼文表達支持台灣、反對中國抵制金馬獎的行為，AIT發言人孟雨荷（Amanda Mansour）對中央社記者表示，貼文的意思已「不言而喻」（speaks for itself）。

AIT今天在臉書發布「懷舊星期四」貼文，並轉貼去年孟雨荷代表AIT參加金馬影展開幕酒會的照片與貼文。

AIT在今天發出的貼文中表示，「今年，AIT期待繼續支持美國電影參加2019金馬影展！」美國有幸能與許多成就卓越的藝術家共同參與此一歷史悠久、頗負盛名的影展，「我們為此感到十分驕傲！」AIT強調，對藝術的欣賞以及對獨立藝術家的支持是美台共享的價值；美台在藝文活動上也有諸多合作。（編輯：鄭雪文）1080808

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