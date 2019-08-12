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香港反送中激烈衝突 蔡總統：一定捍衛台灣民主

最新更新：2019/08/12 10:01

（中央社記者顧荃台北12日電）香港反送中示威昨天爆發激烈警民衝突，總統蔡英文今天表示，這讓全世界支持民主自由的人都非常憂慮；除了聲援香港，也更堅定相信，一定要捍衛台灣民主自由，持續作為民主燈塔。

蔡總統上午接見英國高階智庫訪問團致詞時表示，她非常歡迎訪問台灣，訪團成員所屬的智庫或個人關注的議題，涵蓋印太戰略、中國銳實力、香港及台灣情勢研究。

蔡總統表示，相信大家都注意到香港的反送中運動持續發展，昨天香港警民衝突非常嚴重，讓全世界支持民主自由的人都非常憂慮。

蔡總統說，台灣曾經走過艱辛的民主道路，因此非常注意關切香港民主自由的發展，包括她跟立法院朝野黨團，都聲援過香港的朋友；也更堅定相信，一定要捍衛台灣民主自由，讓台灣持續作為民主燈塔，跟理念相近國家合作為全球民主發展努力。

她說，英國向來支持台灣國際參與，也是台灣在歐洲第三大貿易夥伴，近年台英雙方官員跟產業互動越來越密切，包括在智慧城市、綠能科技、醫療照顧上有更多合作；這次訪團也將參觀世貿年度航空展，台灣持續研發潛艦及國艦國造，相信台英在航太、船艦、資安等領域，可以加強交流，期盼與英國持續在各領域的夥伴關係，台英關係不斷提升。（編輯：蘇志宗）1080812

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