民進黨：港警暴行是一場還未出動坦克的血腥鎮壓

香港「反送中」警民衝突升溫，示威者11日晚間持續與港警對峙，警方在銅鑼灣以突擊方式逮捕示威者，地面上遺留示威者的血跡。中央社記者吳家昇攝 108年8月11日

（中央社記者葉素萍台北12日電）民進黨發言人李問今天說，香港警察驅離示威者的暴力手段，已超乎常規執法的程度，這是一場還未出動坦克的血腥鎮壓，已嚴重危害到香港民眾人權與安全，分化撕裂香港社會，民進黨嚴厲譴責。

李問今天透過新聞稿表示，國際各界所擔心的武力鎮壓舉動，事實上已然發生。今年適逢「六四事件」30週年，港府採用鎮壓手段對付民眾，顯得格外諷刺與令人痛心。

他指出，香港警方不但在地鐵室內空間發射催淚彈、還近距離向示威者開槍，如同對敵人的殘酷行刑，甚至造成示威者永久失明；相較於傳統的大規模鎮壓派出坦克車、機槍，港府派出特遣隊的手段更具滲透性，進入城市每一個角落，得以長期散播恐懼、使得抗議民眾無所遁形。

李問認為，這股抗爭的燎原星火，不只讓香港年輕一代對中共徹底失去信任，也證明自由與專制兩者不可兼容，更是「一國兩制」根本性的挫敗。港府和北京當局不只不知省思，一再漠視港人追求自由的民意，還把過錯歸咎於香港青年和境外勢力，這只會將人民越推越遠，使局勢陷入動盪不安，更動搖香港長期所建立的國際金融中心地位。

他表示，對於香港這段時間以來的抗爭活動，港府與北京當局一再以武力鎮壓，不只造成香港人民身體上的傷害，另外，在政治上的追殺，也造成香港人民心理上的壓迫。對此，總統蔡英文與政府相關單位已明確表示，將會以人道救援的方式，給予個案上的協助。

李問強調，港府和背後的中共當局所採取的暴力舉動，顯然不是一個「已經逐漸開明」的政權該有的作為。奉勸北京當局不要再企圖以黑道勢力，甚至放任不明黑社會人士毆打一般民眾，威嚇並撕裂香港社會。

他呼籲，港府和北京當局必須要清楚知道，武力鎮壓只會帶來更大的反彈和仇恨，唯有正視香港真正的民意，用理性和對話處理衝突，才能化解香港的危機。（編輯：郭萍英）1080812

香港「反送中」警民衝突升溫，示威者11日晚間持續與港警對峙，警方在銅鑼灣以突擊方式逮捕示威者，示威者被壓制在地。中央社記者吳家昇攝 108年8月11日

港警強勢鎮壓反送中 民進黨籲莫忽視港民爭自由

（中央社記者葉素萍台北12日電）香港「反送中」抗爭昨天遭警方空前強勢鎮壓，民進黨秘書長羅文嘉今天說，提醒香港及北京當局，不要漠視香港公民爭取自由的權利，更不要忽視全球關心民主自由的團體對香港爭取自由的支持。

反送中昨天下午兵分兩路遊行，但警方事先並未批准，遊行因此再度演變為遍地開花的游擊戰，遭到警方全面升級強勢鎮壓。鎮暴警察多次包抄衝擊黑衫軍，且近距離對示威者發射橡膠子彈、布袋彈與胡椒彈；甚至衝入地鐵站無差別發射催淚彈並毆打示威者。

羅文嘉今天召開記者會公布新人事，他受訪指出，民進黨一直在關心香港情勢發展，昨天在臉書、相關報導看到港警直接對地鐵站發射催淚彈、近距離行刑式的射擊，造成女性民眾右眼可能永久失明，也看到惡警持警棍在地鐵手扶梯無差別毆打民眾，這些透過文字、影像已傳播到全世界。

羅文嘉說，提醒香港與北京當局，不要漠視香港公民爭取自由的權利，也不要忽視全球關心民主自由的人士、團體、組織、國家對香港人爭取自由的支持；民進黨做為台灣的執政黨，一方面表達對香港公民的關心，希望他們注意人身安全，也希望香港人民爭取民主的行動，能夠得到善意的回應，並懇切希望北京、香港當局珍惜尊重香港公民爭取自由的意志與基本權利。

另外，民進黨副秘書長林飛帆接受媒體訪問指出，「鎮壓已經開始」，未必是透過軍隊出動坦克車、機關槍掃射的模式，新的鎮壓模式，包括大規模動用警力與黑警進行鎮壓。

林飛帆說，再次譴責北京當局與港府動用這樣的暴力，進行對人民的實質鎮壓，這已經侵犯到國際社會的道德底線，也不是國際社會能夠接受的作法，希望北京與港府懸崖勒馬。（編輯：趙蔚蘭）1080812