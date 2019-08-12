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瓜地馬拉選出新總統 外交部：與台灣關係良好

最新更新：2019/08/12 19:16
友邦瓜地馬拉總統候選人吉昂馬岱（前）12日自行宣布當選。（圖取自facebook.com/AlejandroGiammattei）
友邦瓜地馬拉總統候選人吉昂馬岱（前）12日自行宣布當選。（圖取自facebook.com/AlejandroGiammattei）

（中央社記者顧荃台北12日電）友邦瓜地馬拉總統候選人吉昂馬岱今天自行宣布當選，外交部表示，吉昂馬岱與副總統候選人卡斯蒂約均為台灣長年友人，與台灣關係友好，駐瓜地馬拉大使已表達祝賀。

外交部發言人歐江安表示，中美洲友邦瓜地馬拉於11日舉行總統大選第二輪投票，目前最高選舉法院已開票97%，奮起黨（VAMOS）總統候選人吉昂馬岱（Alejandro Giammattei）及副總統候選人卡斯蒂約（César Guillermo Castillo）暫以58.56%的得票率領先。

歐江安說，駐瓜地馬拉大使賴建中已向吉昂馬岱表達祝賀，政府將待瓜國選舉結果正式公布後，透過駐瓜國大使館，轉致總統蔡英文及副總統陳建仁的親簽賀函。

她說，吉昂馬岱及卡斯蒂約均為台灣長年友人，與台灣關係友好，長期互動密切，兩人並對台、瓜兩國近年來的合作情形表示感謝。

她表示，瓜國為中美洲重要友邦，雙方合作關係密切穩定，成果廣受各界好評。未來台瓜兩國將在既有的友好基礎上，持續深化彼此的邦誼與各領域的合作交流。（編輯：楊玫寧）1080812

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