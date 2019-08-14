加拿大學者籲加國政府支持台灣參與ICAO

（中央社記者胡玉立多倫多14日專電） 加拿大國家郵報（National Post）昨天刊出渥太華大學教授史國良（Scott Simon）專文，呼籲加拿大政府支持台灣有意義參與第40屆國際民航組織（ICAO）大會。

史國良以「加拿大支持台灣參與國際社會的時候到了」為題指出，加拿大和中國的關係緊張，引發加拿大如何管理與此獨裁國家關係的爭論，前所未見。

專文指出，已有加拿大前外交官認為，不斷延宕對北京作為，只讓加拿大看起來更軟弱。此刻應是正視加拿大過去應中國要求讓步、導致國際安全出現缺失的時候。其中一項明顯缺失，正是中國排除台灣參與9月底在蒙特婁總部舉行的ICAO大會。

台灣在2013年應邀與會，但因中國施壓，2016年台灣未能獲邀。台灣民航局必須從美國聯邦航空總署（FAA）獲取訊息，儘管華府與台北作出最大努力，但在重要資訊分享上，仍然受到延遲。對於台灣這樣一個在2017年乘載逾160萬次航班及6600萬名旅客的國家來說，這是無法接受的事。

史國良強調，台加兩國關係緊密，將台灣納入ICAO，理當是加拿大的優先事務，不該把中國的反對納入考慮。

台灣入境加拿大旅客人數，從2014年7萬人到2018年13萬4000人，幾乎倍增。同一時期累計有53萬1607名加拿大人赴台。史國良不久前即曾帶領15位加國學生赴台參訪，當然希望學生都能平平安安。

史國良專文指出，台加每週有28個直飛航班，包括溫哥華－台北航線在內，是加拿大與亞洲的重要連結，為前往台灣、菲律賓、越南及印度等地的加拿大公民和移民提供服務，而協助台灣機場管理當局依ICAO發布的最新訊息及最佳作法運作，符合加拿大的最佳利益。

ICAO目前正採取重要創新措施，如針對不守規矩及破壞性旅客，採取預防管理作法，在限制外國恐怖分子旅行的同時，加強機場通行便利。

專文指出，這些措施涉及到蒐集、處理和分析乘客姓名紀錄資料的能力，並與所有國家航空當局共享。排除台灣這樣重要的航空主管機關，將對全球航空安全體系造成潛在危險。

此外，七大工業國集團（G7）外長會議4月召開時，各成員國要求儘早有效實施全球飛航安全計畫，這也將是2019年ICAO大會聚售的安全重點。加拿大外長方慧蘭（Chrystia Freeland）參與簽署的G7外長會議公報內容載明：出於政治目的排除任何一方，將危及飛航安全。

史國良指出，中國聲稱代表台灣而將台灣排除在外，但中國民航總局無權代表台灣及台灣的任何機場，中國的說法顯然純屬虛構，實際上是對台灣的政治杯葛。

史國良說，支持台灣有意義參與ICAO，並非激進舉措，美國歐巴馬政府及川普政府均支持台灣參與，美國甚至將台灣納入美國全球入境計畫國家之一。

他強調，3年一度的ICAO大會在蒙特婁舉行，加拿大能為台灣參與ICAO提出最有意義的要求。支持台灣參與ICAO，符合加國最大利益，不僅可以提高台灣飛航安全，還向中國發出訊號：加拿大堅定支持自身最大利益及台灣民主友人，不會輕易屈從於中國命令。

史國良說，這樣的決心，可能是提升加拿大的國家地位、解救被扣留在中國的加拿大人質的最佳途徑。（編輯：周永捷）1080814