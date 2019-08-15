國防部：預算穩定成長 有利長期籌獲先進武器

（中央社記者游凱翔台北15日電）民國109年度國防部預算編列新台幣3580億元，比108年增加175億元。國防部今天表示，持續穩定成長的預算，有利兵力整建及長期規劃，並對外籌獲先進武器裝備，呼籲國人支持。

行政院會今天通過109年度中央政府總預算案，國防部主管預算歲出編列3580億元，比108年增加175億元；其中軍事投資編列960億元，包括國機國造64億元與國艦國造154億。

國防部下午發布新聞稿表示，為有效運用國防資源，所獲得的預算除了優先滿足推動募兵制法律義務支出，將置重點於落實國防自主政策、對外籌獲先進武器裝備、精進後勤維修保養能量、培育優質人力及優化官兵照顧等要項，使預算資源發揮最大效益。

國防部強調，因應敵情威脅及確保國家安全，持續穩定成長的國防預算，有利於兵力整建計畫整體性、長期性規劃，具體展現自我防衛決心，國軍將以務實的態度戮力戰訓整備，建構可恃戰力，以強化自我防衛能力及維護區域和平穩定，呼籲國人支持。（編輯：林興盟）1080815