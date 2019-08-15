監委：中華奧會影響東奧正名公投 教育部應檢討

（中央社記者王揚宇台北15日電）監察委員張武修、高涌誠今天表示，去年東奧正名公投，主管部門未即時積極準備並與國際奧會和中華奧會的聯繫與說明，造成諸多亂象，甚至造成中華奧會蓄意影響公投結果的意圖，籲具體檢討改善。

監委指出，中華奧會長期接受政府委託辦理奧運相關事務，所獲委辦及補助經費，均占該會經費來源過半以上，所以中華奧會應對於公民投票案保持中立立場，不宜有任何企圖影響公民投票的言論與行為。

監委表示，然而中華奧會主事者先後於公投投票前召開記者會，對外傳達與事實不盡相符的國際奧會訊息給媒體，也在官方網站張貼「東奧正名公投之迷思」及「申請更名絕對會影響選手參賽權」2則反對東奧正名公投的公告。

監委也提到，公投前一週，中華奧會主席更率員至教育部主管的國家運動訓練中心，無預警發動受訓選手，連署簽名表態不支持「東奧正名公投案」，明顯且直接影響民眾的公投意向，這與中華奧會一再宣稱公投是人民法定權利，各種民意都應該被尊重的對外說法大相逕庭。

監委認為，教育部應審視這次事件所產生負面影響，參考各國奧會與政府間運作優點，研具與中華奧會間更為周密、妥適的互動規範，建立彼此間更優質的信賴關係；另也應責成國家運動訓練中心檢討與中華奧會間的行為準則，防杜類如中華奧會主席發動受訓選手連署表態的突發事件再次發生。

監委也指出，檢視奧林匹克憲章及歷年史實，不論聯合國或非聯合國會員國的國家奧會申請更名成功案例，所在多有，可見申請更名是各國奧會的基本權利，「我國奧運代表隊曾1次以Formosa、3次以Taiwan為隊名，參加墨爾本等奧運，可以證明我國奧會曾以臺灣為名參與奧運的事實」。

本案經張武修、高涌誠深入調查，於今天提出調查報告，經監察院教育及文化委員會審議通過，除函請行政院正視妥處並飭請教育部切實檢討外，另督導國家運動訓練中心改善。（編輯：林興盟）1080815