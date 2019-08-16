是否出席國政顧問團 韓國瑜：一級開設就留高雄

高雄山區連夜大雨不斷，多處傳出積淹水與道路坍塌等災情，市長韓國瑜（藍色襯衫者）16日下午取消原行程，改往桃源區四社部落和六龜區扇平山莊等地勘災。中央社記者董俊志攝 108年8月16日

（中央社記者程啟峰高雄16日電）國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團明天將在台北成軍，適逢高雄山區豪雨成災，韓國瑜是否現身受關注，韓今天在高雄山區勘災接受媒體聯訪表示，「如果一級開設就留在高雄」。

高雄山區豪雨造成高市美濃區通往鍾理和紀念館道路坍方、部分路段積水盈尺，六龜區扇平山莊等處土石流和落石嚴重、台27線12.5K至14K封閉，高市府清晨陸續宣布那瑪夏等5個山區行政區今天停班停課，美濃區中午12時起也停班停課。韓國瑜下午取消原定的市區行程，改至六龜區扇平山莊、桃源區部落勘災，並與那瑪夏區視訊關心災情。

韓國瑜肯定桃源區長謝英雄3天沒睡投入防災救災工作，苦民所苦，並囑咐謝多保重身子。鑑於當地有數萬公斤的芒果因路斷無法運下山，韓國瑜當場指示，速鋪設鋼板磚做成臨時便道，以免影響當地農民生計。

韓國瑜接受媒體聯訪指出，高市府昨晚漏夜撤離山區民眾3566人，美濃區下午也撤離360多人，市府以保障市民生命安全為己任，依防災SOP宣布停班停課並進行預防性防災撤離，有安全之虞的道路及橋樑也封閉。

至於高雄山區豪雨不斷，高市府清晨陸續發布桃源、那瑪夏、六龜、茂林、甲仙等區停班停課，中午又宣布美濃區停班停課，宣布時間不同調。韓國瑜表示，山區與平地停班停課標準不一樣，平地24小時累計雨量要300毫米，但山區200毫米即可，因為大雨恐會造成山路崩塌危險，各區公所依當地情況提報停班停課，經市府核可對外發布，這是因地制宜作業導致，並非不同調。

面對媒體追問明天到外地的國政顧問團行程是否因豪雨受影響，韓國瑜未正面回應僅強調，「如果一級開設就留在高雄」。

韓國瑜國政顧問團明天將在台北成軍，由前行政院長張善政擔任總召集人、前經濟部長杜紫軍擔任副總召集人，顧問團將分20組類別，成員上百人，成為韓的獻策智庫。

韓國瑜競選總部南部辦公室指出，國政顧問團公開具名國政顧問各組召集人與國政顧問團成員超過100人。

國政顧問團20組類別包括兩岸、外交、憲政司法、、廉能政府警政治安+毒品防制、國土規劃+建設+防災、勞工政策、文化、國防、經濟產業、財政金融、農業、科技與數位、能源、青年+創新創業政策、交通觀光、環保與生態、醫療與長照、社會福利、教育等層面。（編輯：林沂鋒）1080816