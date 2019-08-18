更多編輯台推薦新聞：
早安世界》北市國泰醫院爆麻疹群聚感染 4名急診醫護確診
早報

早安世界》北市國泰醫院爆麻疹群聚感染 4名急診醫護確診

斯里蘭卡70歲母象連10天載人遊行 骨瘦令人心碎
國際

斯里蘭卡70歲母象連10天載人遊行 骨瘦令人心碎

一週大事／武警深圳待命、6萬人上街抗議莫斯科選舉不公
一週大事

一週大事／武警深圳待命、6萬人上街抗議莫斯科選舉不公

專訪／催生太陽光電 龔明鑫：11月起落實三級協調機制
產經

專訪／催生太陽光電 龔明鑫：11月起落實三級協調機制

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

駁國家機器打壓說 蔡總統：韓國瑜先把市政做好

最新更新：2019/08/18 12:08

（中央社記者侯姿瑩台北18日電）國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜質疑遭到國家機器打壓。總統蔡英文今天表示，國家機器絕對不會做這些事情，她呼籲韓國瑜講國政之前，「倒是要先把市政做好」。

韓國瑜國政顧問團昨天公布名單，總召由前行政院長張善政擔任，張善政說，請蔡總統到媽祖廟、關公廟神像面前，發誓不會用國家機器打壓韓國瑜。

對此，蔡總統上午到桃園出席「中壢慈惠堂瑤池金母聖誕參香祝壽」活動受訪表示，國家機器絕對不會做這些事情，行政院長蘇貞昌也說過，國家機器很忙，忙著照顧人民，不會做這些事情。

總統說，韓國瑜國政顧問團成立的起手式居然要她到關公廟、媽祖廟發誓，讓人覺得無法期待這個團隊。總統呼籲，韓國瑜在講國政之前，「倒是要先把市政做好」。

對韓國瑜昨天批評，民進黨執政3年半以來，「台灣危險、人民貧窮」，蔡總統說，她執政這幾年來，強化國防，也強化台灣民主，讓人民意見自由表達，整個社會的民主生活方式在台灣已非常鞏固；政府也持續發展經濟，經濟發展有成，包括加薪、減稅、長照、托育等，都是在照顧人民，讓人民實際可支配所得增加、負擔減少。

至於韓國瑜認為台灣危險，蔡總統反問，「當中國步步進逼時，難道我們要步步退讓，才算是不危險嗎？」她強調，當中國步步進逼時，「我們更應該團結」，更應該強化自我防衛、保衛自由民主的決心才對。（編輯：林淑媛）1080818

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報