駁國家機器打壓說 蔡總統：韓國瑜先把市政做好

（中央社記者侯姿瑩台北18日電）國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜質疑遭到國家機器打壓。總統蔡英文今天表示，國家機器絕對不會做這些事情，她呼籲韓國瑜講國政之前，「倒是要先把市政做好」。

韓國瑜國政顧問團昨天公布名單，總召由前行政院長張善政擔任，張善政說，請蔡總統到媽祖廟、關公廟神像面前，發誓不會用國家機器打壓韓國瑜。

對此，蔡總統上午到桃園出席「中壢慈惠堂瑤池金母聖誕參香祝壽」活動受訪表示，國家機器絕對不會做這些事情，行政院長蘇貞昌也說過，國家機器很忙，忙著照顧人民，不會做這些事情。

總統說，韓國瑜國政顧問團成立的起手式居然要她到關公廟、媽祖廟發誓，讓人覺得無法期待這個團隊。總統呼籲，韓國瑜在講國政之前，「倒是要先把市政做好」。

對韓國瑜昨天批評，民進黨執政3年半以來，「台灣危險、人民貧窮」，蔡總統說，她執政這幾年來，強化國防，也強化台灣民主，讓人民意見自由表達，整個社會的民主生活方式在台灣已非常鞏固；政府也持續發展經濟，經濟發展有成，包括加薪、減稅、長照、托育等，都是在照顧人民，讓人民實際可支配所得增加、負擔減少。

至於韓國瑜認為台灣危險，蔡總統反問，「當中國步步進逼時，難道我們要步步退讓，才算是不危險嗎？」她強調，當中國步步進逼時，「我們更應該團結」，更應該強化自我防衛、保衛自由民主的決心才對。（編輯：林淑媛）1080818