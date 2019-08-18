侯友宜新解 自喻是小魚還沒大到能分享食用

（中央社記者王鴻國新北18日電）新北市長侯友宜未點頭接任韓國瑜新北市競選總部主委，引南投縣長林明溱等黨內人士議論，侯友宜神回自喻是條小魚，還沒大到能分享食用，他要努力壯大，才能三吃、四吃或五吃。

侯友宜究竟應不應接任國民黨總統參選人韓國瑜新北市競總主委，不僅在侯友宜的臉書上引發網友論戰，更有黨內不同批評，林明溱呼籲侯要識大體。

侯友宜今天上午出席市政活動後接受媒體聯訪回應林明溱呼籲侯要識大體的說法，侯友宜說「我非常的識大體，我的大體是我的400萬市民，才是我最重要的力量」；「拚市政讓市民有感，就是我的大體，我好好的拚市政。」

侯友宜下午出席陶博館活動並體驗捏陶時，老師詹國祥捏出「陶魚」，要侯友宜施法讓它長大。侯友宜事後接受媒體聯訪時，媒體再就輔選議題詢及會不會想讓黨內的那一隻「魚（瑜）也長大」，侯友宜當場神回，自喻也是「魚」。

他表示，侯友宜就是一隻魚，叫做年年要「友宜（國語本土腔調音同）」，就是「有魚」及「有餘」，年年有魚最重要的就是這隻魚要認真打拚，打拚才有力，這魚才會大隻，魚大隻才能讓市民來分享、來食用。

侯友宜表示「我現在這個魚很小，我要努力的讓牠壯大，讓市民知道這一隻魚是可以吃的，可以三吃、四吃、五吃，大家好好來讓這隻魚，努力的做事，大家才可以更有力量，可以往前走」。

面對林明溱等人呼籲，侯友宜表示，每一個人都有自己的角色，「別人是別人的想法，我們尊重」，他會認真打拚，其它的，現階段都不是他要考慮的事情。只有努力的往前走，才對得起自己對400萬市民的承諾，「這是我個人自己的內心價值，我要好好拚」。（編輯：李亨山）1080818