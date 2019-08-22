颱風白鹿逼近 國軍3萬4000名兵力待命支援

（中央社記者游凱翔台北22日電）輕颱白鹿朝台灣移動，國防部今天表示，3萬4000名兵力、4200部車輛機具待命支援；將在嘉義、台南及屏東預置AAV7兩棲突擊車；兵力將進駐高雄那瑪夏、桃源等18處災害潛勢區。

中央氣象局觀測，今年第11號颱風白鹿朝台灣移動，預計明天白天以及晚上到深夜，陸續發布海上、陸上颱風警報。

國防部發布新聞稿表示，國軍目前待命兵力約3萬4000名、各類車輛機具約4200部；另外，在林口下湖西營區、蘇澳中正基地各預置AAV7兩棲突擊車2輛、膠舟2艘，均已完成整備工作，可執行災防任務。

此外，因應颱風路徑偏南，第四、五作戰區明天中午12時將完成AAV7兩棲突擊車整備，預置嘉義水上機場（2輛）、台南官田營區（2輛）及屏東防訓中心（4輛）等3處，協助地方災害即時救援。

國防部進一步表示，共91處易發生土石流、淹水等潛勢區域，由各作戰區派遣預置兵力共1600人；陸軍航特部及海軍陸戰隊特戰小組等22組、共135人，也將配合各作戰區預置兵力，同步進駐新北烏來、桃園復興及高雄那瑪夏、桃源等18處災害潛勢區。

國防部指出，因應颱風可能對台灣地區造成影響，參謀總長沈一鳴上將，已在下午2時召開國防部災防整備會議，指示各單位密切掌握天候狀況及災害潛勢區動態，主動與地方政府保持聯繫，做好最完善的災防整備，將災損降至最低。（編輯：林興盟）1080822