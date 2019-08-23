視察金門大橋 總統：2021如期如質完工

總統蔡英文（前中）23日視察金門大橋表示，大橋通車可解決大小金門交通問題，更可促進烈嶼觀光，帶動地方整體建設，盼相關單位合力在2021年中讓大橋完工。中央社記者郭日曉攝 108年8月23日

（中央社記者黃慧敏、溫貴香金門縣23日電）總統蔡英文今天視察金門大橋，得知進度已超過一半表示，大橋通車可解決大小金門交通問題，更可促進烈嶼觀光，帶動地方整體建設，盼相關單位合力在2021年中讓大橋完工。

今天是八二三戰役61週年紀念，蔡總統專程到太武山公墓主持公祭暨獻花典禮，之後到海印寺參拜，接著視察金門大橋。

聽取交通部高速公路局局長趙興華簡報工程進度後，蔡總統表示，只要對民眾生活有幫助的事，政府一定會做，對離島鄉親的照顧，不僅不能忽略，更要加倍照顧；尤其金門鄉親特別關注醫療、教育等問題，政府會特別注意。

交通部長林佳龍2週內二度來到金門大橋，他向總統報告，金門大橋進度已過半。蔡總統倍感欣慰，並拜託所有執行單位，務必全力以赴，讓後續工程順利；期待金門鄉親早日看到成果，享受金門大橋帶來的便利。

蔡總統希望大家同心協力在2021年年中以前，如期如質讓金門大橋完工。

稍早，談到中國限縮小三通，蔡總統表示，小三通是她擔任陸委會主委時開闢，方便經常往來兩岸之間人士，提供成本比較低的交通方式；從小三通開始以來至今，已累積2000萬人次，小三通是兩岸雙方往來很重要的管道，希望大家共同珍惜，不要輕易停止。

此外，蔡總統表示，台灣民眾喜歡旅遊，去年交通部推出暖冬方案得到很大迴響，今年再祭出秋冬旅遊方案，希望民眾到包括外島在內的台灣各處走走看看，更認識台灣；尤其方案對金門等離島加倍補助，金門縣長楊鎮浯也提出多項優惠措施，希望能夠吸引更多旅客。

蔡總統表示，東南亞很多金門鄉親，希望他們能回到故鄉，今年台灣地區觀光客人數持續增長，去年突破1100萬人次，達到歷史新高，政府會持續擴大觀光客來源。

對於專做中國旅客的旅遊業者面臨的困難，蔡總統表示，政府會去瞭解，並提供必要協助。

此外，有金門民眾建議八二三戰役紀念日比照二二八定紀念日為國定假日；蔡總統表示：「我們來研究看看」。（編輯：陳清芳）1080823

總統蔡英文（前右）23日在交通部長林佳龍（前右2）等人陪同下視察金門大橋，並聽取工程簡報，瞭解地質環境及工程進度。中央社記者郭日曉攝 108年8月23日

總統蔡英文（中）23日視察金門大橋，並聽取簡報瞭解工程進度。中央社記者郭日曉攝 108年8月23日