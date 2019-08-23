與許淑華民調整合 時力陳雨凡：還能等多久

（中央社記者陳俊華台北23日電）時代力量立委參選人陳雨凡今天說，昨晚已與台北市議員許淑華達成初步共識，願在台北市信義南松山區進行民調；陳雨凡說，這件事她已經提很久，選戰只剩140幾天，「還能等多久？」

民進黨在21日的中執會中，通過第二階段立委人選提名，確定徵召民進黨台北市議員許淑華參選台北市第7選區（信義、南松山）立委。該選區現任立委為國民黨立委費鴻泰，時代力量則提名律師陳雨凡參選。

時代力量昨天透過新聞稿指出，民進黨徵召許淑華參選，打破月初時代力量與民進黨兩黨主席對談的協議，「時代力量深表遺憾」。

陳雨凡晚間向中央社記者表示，新聞稿發出前她沒有看過，但因黨主席徐永明有提到松信區，她也了解主席一定有自己的想法，但有提到她的選區，姑且不論內容，應該先跟她討論、知會，才是比較好的方式。

陳雨凡說，她建議要先做民調，許淑華也是可以接受，兩人應該會就民調方式等技術性問題再討論，在昨天晚上達成共識的情況下，才能進一步往前，這幾天應該就會見面。這件事她提很久了，不是突然有這樣的建議，當然她也在等黨中央，黨中央這兩天都有新聞稿，但她事先都不知情，也沒針對她的建議有回應。

陳雨凡表示，今天徐永明說要儘速跟民進黨談，善意溝通都是好的事，「但選戰只剩140天，還能等多久？」現在她有點孤軍奮戰，黨中央策略都還不清楚。但她也說，至少要往前走，徐永明如果能盡快來談，包括跟她、跟民進黨談，都是立即需要做的。

另外，民進黨秘書長羅文嘉今天與台聯協商後達成共識，將在台北市信義南松山、新北市汐止等兩個立委選區，共推並支持一組人參選。

時代力量發言人陳志明表示，各政黨都有自己的提名權力，希望看到優秀的人出來競選，才是選舉的重點；提名方面表示尊重，之後時力也會與民進黨對談，看起來狀況顯然會比較複雜，細節就等雙方黨主席見面後再處理。（編輯：楊凱翔）1080823