私菸案 林國欽調陸軍司令部委員一年內無新職將退伍

（中央社記者游凱翔台北26日電）國安局私菸案，北檢23日偵查終結。軍方人士今天表示，國家安全局已將永和警衛室內衛室主任林國欽少將調回國軍編制，並向陸軍司令部報到，擔任陸軍司令部委員一職，未來一年若無新職將退伍。

國家安全局人員涉嫌違法走私菸品，調查局獲報，7月22日與海關在桃園機場查獲196箱共9800條走私菸品；台北地檢署今天偵查終結，依貪污治罪條例、稅捐稽徵法等罪，起訴13名相關人員。

國家安全局昨天也發布聲明表示，北檢偵結私菸案並起訴部分涉案人員後，國安局便與一剛開始行政調查的自清內容進行比對，針對初期未誠實自清事後卻涉案的人員，立即調回國軍編制並行政懲處。

軍方人士今天表示，永和警衛室內衛室主任林國欽少將在首波懲處名單中，已遭記一大過，國安局長邱國正今天再下重手，由於林國欽先前在國安局行政調查時自清的購買菸品數量，遠低於檢方偵查終結後公布的數量，林國欽已調回國軍編制並調任陸軍司令部委員一職，今天已向陸軍司令部報到，未來一年若無新職，將面臨退伍命運；至於遺缺接任者仍待確定。

私菸案爆發迄今已逾一個月，根據已公開的訊息，目前有5名將官遭懲處調職。總統府侍衛長張捷自請處分並調職、調任陸軍司令部委員，記1大過2小過；副侍衛長少將柳惠千記1大過1小過；2名警衛主任林國欽少將、陳逸夫少將各記1大過；特勤中心副指揮官周廣齊中將自請處分。

而原本的侍衛長遺缺，則由憲兵指揮部指揮官鍾樹明中將接任；六軍團指揮官黃金財中將接任憲兵指揮部指揮官；六軍團副指揮官楊基榮中將則接任六軍團指揮官。（編輯：蘇志宗）1080826