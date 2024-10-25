陸軍司令鍾樹明率團赴美 出席台美陸威專案會議

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（中央社記者游凱翔台北25日電）知情人士今天表示，陸軍司令鍾樹明上將近日率團赴美國夏威夷，並出席台美「陸威專案」年終會議，除討論台美交流相關事宜外，也將聚焦區域情勢。至於是否有具體如聯兵營再赴美協訓等措施，值得關注。

共軍機艦近年頻擾台灣防空識別區，更頻逾越台灣海峽中線，甚至台灣周邊軍演，已嚴重影響區域和平穩定，國軍近年除對美採購新式武器、強化國防自主並提升訓練強度外，也積極與友盟國家交流，防範共軍武力犯台。

知情人士上午告訴中央社記者，鍾樹明已在近日率團赴美國夏威夷，出席台美「陸威專案」年終會議。

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知情人士說明，最原本的陸威專案為確立「隨隊見習」、「聯合演訓」、「機動輔訓」、「專家交流」、「互動協訓」共5種模式，後續再加入「特戰合作組」，但相關細節不便說明。

由於陸軍第542旅、333旅聯合兵種營去年下半年首度以營級規模赴美國兩處交流，據了解，亦是在陸威專案下確立這項交流活動，因此這次鍾樹明赴美是否將討論聯兵營再度赴美等訓練項目，值得進一步關注。（編輯：翟思嘉）1131025