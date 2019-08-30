泰菲俄等國免簽 擬延長為3年檢討一次

（中央社記者顧荃台北30日電）行政院政務委員張景森今天表示，現行試辦泰國、菲律賓、汶萊及俄羅斯民眾來台旅遊免簽措施，是每年檢討是否續辦，為促進來台旅遊，將研擬為3年檢討一次。

中國限縮陸客自由行來台旅遊，預估下半年會有較明顯旅客人數銳減情形，張景森昨天召集外交部、交通部、內政部等相關單位，召開跨部會促進觀光會議，研議放寬免簽及提升國內觀光品質等措施。

張景森表示，目前試辦泰國、菲律賓、汶萊及俄羅斯民眾來台旅遊免簽措施，並於每年檢討一次，為提升當地觀光旅遊業者組團來台的規劃便利性，促進來台旅遊，研議調整為3年檢討一次，由外交部領務局檢視今年試辦免簽的執行情形，於明年6月底前提送延長至3年的評估意見至行政院。

對於印尼與越南是否開放來台免簽，張景森說，由於這兩國來台逾期居留的情形還是偏多，會中決定暫時不宜免簽，但將簡化「觀宏專案」團客來台的申請流程，由觀光局駐外辦事處審核後，直接送外交部駐外館處核發簽證，省去送回台灣觀光局本部的程序，可節省約2週的作業時間。

張景森指出，為了遏止部分東南亞旅客來台後逃逸及逾期居留等狀況，他也指示內政部移民署參考日、韓做法，研議提高入出國及移民法的罰責。

至於台北市政府提議將免簽措施擴大到卡達或阿拉伯聯合大公國等較多高端旅客的中東海灣國家，張景森說，目前此事還在研議中，尚未定論。

另外，張景森表示，為協助觀光產業轉型，擺脫不正常的市場波動影響，昨天會中也達成3項決議，一是旅宿業者反映無法負擔房屋稅跟地價稅的累進稅率，他指示交通部邀集財政部及各地方政府等相關單位，研議修正土地稅法，在5年的緩衝期限內稅率以千分之10計算。

他說，第二是因應旅宿業者融資需求與困難，交通部將邀集財政部、經濟部、金管會與銀行公會共同研商，提出整體性紓困機制與通案處理原則，讓銀行給予優良旅遊業者還款寬限期，以及核給新貸；第三是交通部研議從觀光發展基金匡列一定額度，委請中小企業信用保證基金，辦理旅宿業者新申請貸款的信用擔保。

另對於交通部長林佳龍要加速將觀光局升格為觀光署，張景森說，交通部在會中提出要新增5處駐外辦事（服務）處、增加國際市場開發行銷人力30名及明年度國際行銷經費由10億元擴增至20億，他請人事行政總處及主計總處等相關機關配合全力支持，全力提供爭取國際旅客來台專案所需人力及經費。

張景森指出，現在台灣觀光產業已轉型一半，馬政府時，陸客最多一年有419萬人次，去年已降低至269萬，預估明年會繼續降到140到160萬。未來5年將是台灣觀光業轉型的關鍵期，政府會全力協調銀行，調度資源，協助業者撐過難關，盼2024年完成觀光產業轉型，達到不依賴陸客、開發其他國際客源、提高台灣觀光水準到國際級的目標。（編輯：黃國倫）1080830