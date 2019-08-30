回應鳳走雞來說 總統感謝新移民移工貢獻台灣

（中央社記者趙麗妍台中30日電）總統蔡英文今天表示，每個經濟體在發展的過程中，所需的人才流動是國際上常見的事，她代表台灣社會向新移民、移工表示關懷、謝意，感謝他們對台灣社會所作貢獻。

蔡總統今天訪視逢甲大學福星校區並參觀學生宿舍，針對高雄市長韓國瑜在社群網站臉書（Facebook）直播談青年政策時，提及人才不斷流出去、勞動力進來台灣；鳳凰都飛走了、進來一大堆雞，蔡總統做上述表示。

蔡總統表示，每個經濟體在發展的過程中，所需的人才會有所變動，所以人員的移動、人才的流動，本來就是國際上常見的事情。

蔡總統代表台灣社會向新移民跟移工表示關懷跟謝意。蔡總統指出，他們到台灣來工作或者在這裡安身立命，都很歡迎他們，感謝他們對台灣的社會所做的貢獻。希望大家一起努力，破除不好的歧視想法，讓這種歧視從台灣的社會消失。

有媒體報導，高雄市闢建愛情摩天輪憂心「卡韓」，蔡總統表示，政府態度都一致，只要是對地方好的事情、有好的計畫，都會支持。只是現在愛情摩天輪的計畫，還沒有看到具體的規劃，可能連行政院也都沒有看過，或者沒有機會去了解它的具體規劃，沒有所謂的卡或是不卡的問題。

香港反送中事件持續延燒，蔡總統提醒香港政府，用逮捕或是鎮壓的方式，都不是解決問題的辦法。總統指出，真正要做的就是跟人民好好的對話，而且能夠體現過去他們所做的承諾，對人民的期待要有所回應。

媒體問，鴻海創辦人郭台銘表示會促成沙烏地阿拉伯同意調降台灣人民前往當地的簽證費用，蔡總統表示，每天都有不同的故事，每件事都要評論，沒有太大的必要，因為就是在發展中的事情。（編輯：林沂鋒）1080830