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戰略學者：中國核能力無法與美俄相比

最新更新：2019/08/30 19:42

（中央社記者游凱翔台北30日電）國防部公布的108年中共軍力報告書中指出，中國規劃在2020年建立具制約核能大國力量；戰略學者今天認為，中國核能力無法與美俄相比，所謂制約，應是指中國中程彈道飛彈對美國所造成的威脅。

民國109年國防部預算書上午送抵立法院，同時也發布國防部108年中共軍力報告書、國防部「五年兵力整建及施政計畫報告」。

國防部108年中共軍力報告書指出，共軍除了在2020年前完備對台全面性用武作戰準備外，也點出中國規劃在2020年建立具備制約核能大國、遏制核戰、保衛疆土的戰略核力量，並在2050年形成「核天一體」信息化核力量建設，以達「止獨、抗霸、控印、穩邊」的戰略需求。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲受訪指出，報告書中刊載「反制核能大國」其實是很低調的說法，因為中國目前的核能力絕對無法跟美國、俄國相比，因此是在有限的範圍中嚇阻美國。

針對嚇阻、制約的方式，蘇紫雲認為，報告中提及的反制並非是以核武力反制美國，指的是美國退出中程飛彈條約後，解放軍加強部署中程彈道飛彈，對美國在印太區域中的基地、周邊國家造成的威脅。

針對此次的預算書中，將原本是機密的M1A2T戰車改列公開預算，共編列新台幣402億元，全案預計執行到116年。

蘇紫雲認為，108年度預算會列為機密的原因在於價位等因素尚未確定，以及美國尚未公布；但目前國會已批准、國防安全合作局（DSCA）也已公布，因此才會改列為公開預算，但針對M1A2T是否加入主動防衛系統，以及涉及機密等配備，推測仍編列在109年機密預算中。

另外，今年在台北國防工業展中亮相、備受關注的新型騰雲大型無人機，以及劍翔反輻射無人機與車輛載具，均未列在公開預算中。軍方人士受訪表示，劍翔無人機的研發案已經結束，目前仍待軍種下單；新型騰雲則編列在機密預算中。

蘇紫雲推測，新型騰雲之所以編列在機密預算，可能是因作戰性能、規格仍在發展及調整，因此沒有列為公開預算。（編輯：楊凱翔）1080830

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