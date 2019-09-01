蔡總統陸軍啟動 北市競總主委有信心得票破52%

（中央社記者葉素萍台北1日電）總統蔡英文今天授證給各縣市競總幹部與百工百業後援會代表，競選連任鳴槍起跑。台北市競選總部主委黃承國說，上次蔡總統在北市拿到52%的支持度，他有信心要超越上次目標。

2020總統選舉，國民黨總統參選人韓國瑜將挑戰蔡總統連任，鴻海創辦人郭台銘以及台北市長柯文哲都有可能加入戰局，讓這場選戰變化多端，情勢格外複雜。

蔡總統今天親自授證給各縣市競總幹部與百工百業後援會代表，宣告競選隊伍已經整隊完成，競選連任鳴槍起跑。

台北市競選總部主委黃承國受訪指出，蔡總統在台北市支持度非常高，上次總統大選拿到52%的支持度，現在的話，「聽起來應該是會比上次更好，我們有信心，還是以上次為目標，要超越」。

媒體詢問黃承國最近是否有再跟柯文哲接觸，黃承國表示，「沒有！沒有！很久沒見面了」。

另外，民進黨8月28日的中執會因為人數不足而流會，民進黨北市立委艱困選區布局也受影響。黃承國解釋，中執會流會不是刻意的，是因為連續三週都開中執會，很多中執委都是立委、都在選舉，還有各地比較遠的中執委可能覺得議題比較無關，所以沒出席，下次中執會黨中央應該會動員中執委來開會。

桃園市長鄭文燦說，今天的授證儀式是基本的「起手式」，各地競選基本架構先確定，接著籌組各地方的競選總部與後援會，執政縣市長都擔任主委，包括原來的執政縣市長也大部分都投入選舉工作，黨內的意見已非常一致，「也代表我們就定位了」；距離明年1月11日投票日還有將近4個多月，會配合競選總部規劃往前走。

基隆市長林右昌也說，他對選情有信心，雖然內在、外在存在很多挑戰，但大家全力以赴，他在基隆的成果，大家有目共睹，而且蔡總統是有史以來最支持基隆、給基隆最多建設與預算的總統，基隆市民可以感受這點。

台南市長黃偉哲說，他對選情審慎樂觀，昨天蔡總統跑到台南，連總統自己都覺得台南溫度升得蠻高的，大家沒有因為初選爭議而有保留，台南選民蠻熱情，支持者還是能夠以大局為重。

掛名彰化縣競總總督導的姚嘉文則說，他對選情樂觀但是很謹慎，不只希望贏，還希望贏了以後 台灣政局能夠穩定，「讓對方輸得很甘心，我們贏得很光明正大」，選後比較好處理。（編輯：林興盟）1080901