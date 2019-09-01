爭取連任戰隊成形 蔡總統交付幹部三任務

（中央社記者葉素萍台北1日電）總統蔡英文競選隊伍整隊成形，包括，台北市競選總部主委黃承國、台中市主委林佳龍等人；蔡總統並交付各縣市競總幹部三個任務，包括，團結再團結、走出同溫層、永不放棄堅持到底。

蔡總統今天身著藍綠色夾克，親自授證給各縣市競總幹部與百工百業後援會代表，宣告競選隊伍已經整隊完成，競選連任鳴槍起跑。

蔡總統各縣市競總人事網羅政務官、執政縣市長與整合黨內各派系人馬進駐。

蔡陣營人士指出，台北市競總主委是黃承國、桃園競總主委是市長鄭文燦、台中競總主委是交通部長林佳龍，台中競總的決策委員會召集人由立法院長蘇嘉全出任，總幹事則是立法院副院長蔡其昌；台南競總主委是市長黃偉哲；高雄競總主委是立委管碧玲，行政院副院長陳其邁擔任高雄競總的榮譽主委。

據與會人士轉述，蔡總統今天在授證大會提到，「我們要打仗了，所以要把精神提出來」，她希望大家捲起袖子打拚，繃緊神經，確保剩下的4個月以最大能量，把選戰打得贏、打得漂亮。

蔡總統致詞提到，3年多來政府做的每件事都是為台灣的永續打基礎，基礎已漸漸打好；已經做一半，但有一半還沒有做，只要民進黨有8年，一定可以讓台灣脫胎換骨。

她說，2020選戰對台灣最重要的一件事就是台灣安全，台灣能不能一直是台灣，台灣人住在台灣是不是可以持續感到安心與安全，是執政者的責任。

蔡總統也提到，很多不同的政治團體出現，不論對選戰有無影響，都要特別注意，她不知道對手競合關係如何，每天有不同的消息，但每件事情都可能影響未來4個多月的挑戰；內部外部情勢都在變化，不可掉以輕心。

她也在會中交付3項任務，第一，團結再團結，初選有些紛擾和情緒，她很感謝前行政院長賴清德初選結果後所展現的民主風度，這就是團結的開始；民進黨要先團結，才能團結所有的台灣派，團結所有的中華民國派或團結中華民國台灣派，只要認同台灣，願意替台灣打拚的，都是民進黨團結對象。

蔡總統說，第二項任務是走出同溫層，了解台灣社會，尤其是最基層的民意；她說，要拜託大家，每天都到基層去了解基層的困難和心聲，讓執政團隊可以隨時做補救，讓執政團隊隨時拿出方案，讓基層能夠再次被感動。

蔡總統指出，第三項任務是永不放棄堅持到底，民進黨是本土政黨，是台灣人用一票一票養大的政黨，責任是要守護、保護台灣，讓台灣民主自由可以永續；她強調，千萬不要被對手的言語挑撥而影響，也不要因為外部力量的威脅利誘來放棄堅持的價值。

蔡英文並指，明年選戰目標是總統勝選、國會過半，她提醒，去年九合一選舉，面對外部勢力的滲透與假消息，造成民進黨很嚴重的傷害。

她指出，民進黨的對手與任何想要影響選舉的人，用盡辦法在基層散布謠言，這些謠言有時候很可笑，不理它，但是說多了就有人信，有人信就會有人傳，有人傳就會造成傷害，所以拜託大家，一聽到謠言馬上通報，馬上處理，「不要讓謠言拖垮我們的選情」。（編輯：林興盟）1080901