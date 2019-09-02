吳釗燮投書澳媒 呼籲聯合國向台灣敞開大門

（中央社記者石秀娟雅加達2日專電）聯合國大會將於9月17日開議，澳洲人報今天刊登外交部長吳釗燮的投書。他指出，如果聯合國有意增進包容，達成全人類永續發展，應該向台灣敞開大門。

澳洲主流媒體澳洲人報（The Australian）今天出版的紙本及網站同時刊登吳釗燮的投書，標題是World order needs to bring Taiwan in from cold（國際體系需要納入台灣）。

吳釗燮指出，外界常引用1971年聯合國大會通過的第2758號決議作為排拒台灣於聯合國之外的法律根據，然而這項決議並未解決台灣在聯合國的代表權問題，也未認定台灣是中華人民共和國的一部分。

他說，事實上，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，只有台灣以民主程序選出的政府，才能代表台灣2300萬人。聯合國持續不當引用及錯誤解釋這項決議，以正當化其排除及孤立台灣的錯誤作為，令人遺憾。

吳釗燮並說，遺憾的是，當中國強迫聯合國體系遵守它所謂的「一個中國」原則時，聯合國無所作為。

他舉例指出，近期聯合國經濟與社會理事會（ECOSOC）拒絕賦予若干非政府組織諮詢地位，只是因為這些組織在文件中提到台灣時，沒有使用中國要求的用語。

吳釗燮指出，真正包容的聯合國不應該遺漏任何人。然而，聯合國拒絕持我國護照者進入參訪或出席會議，台灣記者及媒體也無法取得聯合國記者證以採訪其會議，這些做法既不公平且充滿歧視，也違反聯合國成立時標榜的普遍性原則。

吳釗燮表示，這些險峻的情勢不會、也從未令台灣退縮。台灣已做妥準備，並有意願及能力做出貢獻。如果聯合國持續屈服於中國的脅迫，拒絕台灣參與，只會助長北京麻木不仁的氣焰；如果聯合國有意增進包容，達成全人類永續發展，應向台灣敞開大門。（編輯：陳永昌）1080902