爭取參與ICAO 民航局組團赴加力拚雙邊會

（中央社記者侯姿瑩台北4日電）3年一次的國際民航組織（ICAO）大會月底將於加拿大蒙特婁總部登場。為爭取參與ICAO，民航局長林國顯已致函給理事會主席；不論是否獲邀，民航局都會組團到蒙特婁，爭取與G7國家雙邊會。

國際民航組織（ICAO）大會將於9月24日至10月4日舉行。涉外人士今天表示，為慶祝該組織成立75週年，今年大會主題定為「ICAO2019：75年來，串聯全世界」（ICAO2019：75 years of connecting the world）。

台灣曾於2013年應ICAO理事會主席的邀請，以「特邀貴賓」（guests）的身分參加當年的ICAO大會；因中國打壓，2016年未能再度受邀與會。不過，政府持續努力爭取參與ICAO，涉外人士指出，今年推案訴求呼應大會主題，強調全球飛安無國界，呼籲ICAO接納台灣參與，達到無縫天空的目標。

他說，民航局長林國顯近期已致函給ICAO理事會主席阿里尤（Olumuyiwa Benard Aliu），表達受邀出席大會的意願。阿里尤已收到信，但目前尚未有回應。

涉外人士表示，不論今年是否受邀出席，民航局都會再度組團前往蒙特婁，展現台灣期盼參與ICAO的決心，並把握機會與各國代表團舉行雙邊會談，雙邊會談將是組團的重點。

至於舉行雙邊會的國家，涉外人士說，目前仍在洽排中，希望與友邦國家、民航大國有專業交流的機會，包括爭取與G7國家雙邊會。

另外，涉外人士指出，將於9月23日舉辦國際記者會說明台灣的訴求，駐加拿大辦事處將於9月26日舉辦歡迎酒會。駐處也規劃在蒙特婁以多元方式展現ICAO’s Seamless Sky-Taiwan Can Help的訴求。

因中國打壓，台灣爭取參與ICAO困難重重。涉外人士坦言，ICAO對台灣的參與設下諸多不合理的限制，例如拒絕台灣人士換證參加在ICAO總部舉行的各項會議，ICAO對台灣媒體採訪也有許多限制。

即便如此，台灣在爭取國際支持陸續獲得正面消息，包括4月七大工業國集團（G7）外長會議公報內容提到，「我們支持所有國際飛航社群的積極成員實質參與ICAO各種論壇，因政治理由排除一些成員參與將有損飛航安全」。涉外人士指出，雖然這段內容沒有明確提到台灣，「但我們很清楚這段訊息就是傳達G7國家對台灣參與ICAO的支持」。

另外，這名人士說，民航大國與友邦持續公開發聲支持台灣參與ICAO，私下也幫台灣進洽ICAO；友邦的外交、交通高層官員也致函表達支持台灣的參與。

在加拿大地主國方面，他指出，截至目前為止，加國聯邦參眾議員有100多人次透過錄影、國會質詢、臉書、致函等多元方式，表達支持台灣參與ICAO。

在國際文宣方面，他說，包括交通部長林佳龍發表專文、外交部製作短片。今年的短片發想自飛翔是人類共同的夢想，暫定9月上旬上線，在民航局協助下，導演團隊獲准前往機場管制區拍攝，向國內外呈現台北飛航情報區守護區域與全球飛安的面貌。（編輯：林興盟）1080904