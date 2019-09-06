對台心理戰 國防部智庫：共軍宣傳演訓將更頻繁

（中央社記者王承中台北6日電）根據國防部智庫「國防安全研究院」國防安全週報指出，隨著共軍演訓頻繁，中共已能在短時間依據國際現勢、兩岸關係隨時宣傳演訓，增加操作心理戰的空間，未來宣傳演訓將會更加頻繁。

中國國防部於7月14日發布「中國人民解放軍於近日位東南沿海等海空域組織演習」，中國官媒「環球時報」引述消息人士稱，「這次演訓可能陸、海、空、火箭軍、戰略支援部隊5大軍種全部參演，是一次高級別、大規模聯合演習」，引發各界評論。

根據國防安全研究院中共政軍研究所助理研究員洪子傑在國防安全週報發布「解放軍演訓的心理戰應用」報告中指出，目前解放軍的心理戰，已不再侷限於軍事的層次，而是擴大到政治、外交、經濟、文化等領域。

報告指出，過去解放軍大型演習因有時間設定，難配合時事進行軍事演習並對外產生威嚇效果，但近幾年因演訓頻繁，中共有能力在短時間依據國際現勢、兩岸關係及其國內情勢，隨時將演訓內容進行統整並加以宣傳，微幅調整以統一鄰近各部隊的訓練時間，宣傳成大規模演習，執行心理戰等情況。

報告指出，由於解放軍強調實戰化訓練，跨部隊和跨軍種的聯合訓練次數提升，使得解放軍在宣傳各項演訓的方便性增加、宣傳成本大幅減低，因應情勢而執行宣傳工作的反應時間能縮短，這都增加共軍未來靈活操作心理戰的空間，對其他宣傳單位增加宣傳上的便利性，未來宣傳演訓的情況將會更加頻繁。

報告指出，中共中央軍事委員會政治工作部下的「解放軍新聞傳播中心、解放軍文化藝術中心電影電視製作部、新華社解放軍分社」以及其他宣傳單位如央視等都加強與解放軍各部隊聯繫與合作，配合宣傳並增加多元手段，以利執行心理戰。

報告指出，因為共軍訓練內容的強度較過去高，很容易可以宣傳成演習，並拍攝具震撼感的影片。近幾年最具代表性的遠海長航以及朱日和基地仿造總統府進行演練，並透過宣傳，對台灣民眾造成心理影響。（編輯：蘇志宗）1080906