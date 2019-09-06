總統與網紅圖佳同框 首次挑戰土耳其咖啡與甜點

（中央社記者溫貴香台北6日電）總統蔡英文今天與在台灣的土耳其人圖佳一起體驗製作咖啡、暢談在台灣的生活體驗，總統說，台灣是一個很自由的國家，希望更多的土耳其人來台灣，也很希望來自不同國家的人到台灣旅遊。

蔡總統晚間在臉書播出與圖佳一起製作土耳其咖啡與聊聊圖佳在台灣的生活體驗的影片，總統說，這次到了土耳其咖啡屋「登陸土星」（Saturn Landing Turkish Coffee），和超愛台灣的土耳其人圖佳，來場文化交流，體驗道地的土耳其咖啡與甜點，也聽聽外國朋友在台灣生活的心得。

總統說，台灣自由開放的環境、多元的飲食文化、良好的治安，是許多像圖佳一樣的外國朋友愛上台灣的原因，也是我們向世界宣傳台灣最好的利器。

影片中，圖佳用台灣話問候，也用流利的中文說，自己是來自土耳其，但現在變成台灣人，來到台灣七年了，體驗很多台灣文化、吃了很多美食，台灣人很友善、很有禮貌，台灣很安全且有很多清真認證的餐廳。

圖佳問蔡總統，台灣最大的優點是什麼？總統回答，台灣是一個很自由的地方，發表各種言論，批評總統也可以，保障言論、宗教等各式各樣的自由，是一個非常自由的國家。

圖佳也說，宗教自由非常重要，很多國家如果聽到穆斯林，他們覺得是恐怖份子，但是台灣完全沒有這樣，讓他很感動。圖佳並親吻總統的手，也教了總統簡單的土耳其問候語。總統說，希望更多的土耳其人來台灣，也很希望來自不同國家的人到台灣旅遊。（編輯：紀淑芳）1080906