卓榮泰：明年一月大選 中台灣勝負關鍵所在

（中央社記者葉素萍台北8日電）總統蔡英文昨天在台中，今天走訪南投。陪同蔡總統的民進黨主席卓榮泰說，南投是國民黨主席的地盤，也是「韓家軍」大本營之一，「明年一月大選，中台灣是勝負的關鍵所在」。

卓榮泰假日馬不停蹄，全台輔選。他今天到南投，和蔡總統及民進黨2位南投立委參選人蔡培慧、陳癸佑（濁水溪線）、南投競選幹部座談，一同商討「總統連任、國會過半」的選戰策略。

卓榮泰透過臉書提到，蔡培慧是現任不分區參選區域立委的典範，在國會問政表現一流，遠遠勝過該區對手女立委馬文君，因此勇敢地回鄉投入區域立委的選戰，要將豐富的政策推動經驗與學術界的研究素養結合，貢獻給南投鄉親。

卓榮泰表示，陳癸佑是優秀的民進黨籍在地公職，出身警界，長期深入經營基層，水里鄉長任內更是建設有成、政通人和。這次由民進黨強力徵召，挑戰問鼎艱困選區，在穩定的執政績效中充滿突破女超人（國民黨立委許淑華）障礙的信心，向勝選目標挺進。

卓榮泰說，南投是國民黨主席吳敦義的地盤，也是「韓家軍」的大本營之一，「我一定全力投入這個『主席戰區』提振戰力、決戰村里，絕對不會缺席」。（編輯：林淑媛）1080908