總統盼律師界攜手 律師法修正草案早日通過

（中央社記者蕭博陽南投縣8日電）律師法修正草案送立法院審議，總統蔡英文今天到南投縣出席全國律師節慶祝大會說，期待律師界攜手合作，透過溝通尋求最大共識，讓草案早日通過，以回應民眾對司法改革期待。

第72屆全國律師節慶祝大會在日月潭日月行館舉行，總統蔡英文、法務部長蔡清祥、律師公會全國聯合會理事長李慶松、南投律師公會理事長黃文皇、南投縣副縣長陳正昇等人出席。蔡清祥指出，為維護司法正義，將加強防逃機制，對於限制出境對象將以電子鎖監管。

總統致詞表示，律師的存在不但確保法治品質，還有更大意義，律師使命是保障人權、實現社會正義、促進民主法治，從歷史軌跡來看，台灣民主與人權的進步，很大一部分是建立在一代又一代律師專業且勇敢無畏的貢獻。

蔡總統說，政府推動司法改革，成果陸續展現，例如法官法修法、勞動事件法立法，都是很好例子，且司法改革國是會議也有不少與律師職責有關決議，包括建立律師在職進修及專業分科制度、律師的公益服務、建置律師及律師懲戒決議書查詢系統等重要制度。

總統說，全新的律師法修正草案已送入立法院審議，期待律師界在關鍵時刻可攜手合作，發揮集體智慧，持續透過溝通尋求最大共識，讓草案早日通過，以更完整、周全的律師法回應民眾對司法改革的期待，迎向全國律師組織的新時代，也期盼共同實踐律師使命，為社會民主法治、人權保障爭取更美好未來。

陳正昇說，中央修正律師法，內容能符合社會及時代需求，但地方有些聲音，希望中央能考慮採納，例如在非都會區對律師公會提出在地服務的必要性與公益性能有配套措施，讓地方律師公會有所遵循，較能符合地方期待。（編輯：陳清芳）1080908