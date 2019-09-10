接觸藍綠人物拚立委 柯文哲：並非入黨才支持

（中央社記者梁珮綺台北10日電）外傳台灣民眾黨備戰2020立委，接觸民進黨立委陳賴素美、前國民黨立委陳杰、台南市前副市長顏純左等人。台北市長兼黨主席柯文哲說，並非入黨才支持，對其他黨籍也能表達善意。

他表示，不分區立委已在陸續徵詢一些人，他會親自與對方談，包括勞動局長賴香伶等，排序則是另外一回事。

柯文哲上午出席「台北市居住正義2.0記者會」，會後接受媒體訪問時，做上述表示。

媒體報導，民眾黨尋求與藍綠陣營政治人物合作，已與陳賴素美、陳杰以及顏純左等人接觸。

對此，柯文哲表示，民眾黨成立初衷是柔性政黨，並非一定要加入民眾黨後才提名表支持，「不要把藍綠分的那麼截然劃分，不管你是國民黨、民進黨、無黨甚至其他黨籍，有時我們也可以表達友善跟支持」。

他也表示，區域立委部分，台北市第3選區（中山、北松山）確定由逢甲大學助理教授何景榮出征，「新住民第二代，滿有時代意義」。

至於不分區立委名單，柯文哲說，已陸續徵詢一些人，他會親自與對方談，包括賴香伶在內，已討論過，排序則要再討論。

由於柯文哲說過，市府局處首長會有1至2人列為不分區立委，外傳副秘書長陳志銘也在名單中，被問及賴、陳或請辭或帶職參選時，柯文哲則說，他還是很認真在做市政，「絕對會比其他政黨更不會用國家資源、公家資源做黨務操作」。

話鋒一轉，柯文哲說，自己都已經想好如何應對市議員質詢，「（前總統）馬英九也當過台北市長兼國民黨黨主席，當時怎麼做，只要拿出來做對照，一定比他OK」。

他說，總統蔡英文也曾兼任民進黨黨主席，「當總統時怎麼利用公家資源跑黨務」，柯文哲表示，自己絕對禁得起考驗，只要跟黨務有關，市政就會請假。

而對於前總統陳水扁特赦問題，柯文哲說，2016年是最好處理時間，當時他勸過蔡總統要處理，但蔡總統說不行，「在保外就醫名下，每天寫勇哥物語，我就已經覺得三條線」，表示2016年沒處理，現在就更難，也變得很尷尬。（編輯：方沛清）1080910