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投書加媒 駐加代表：聯合國必須包括台灣

最新更新：2019/09/10 12:18

（中央社記者胡玉立多倫多9日專電）聯合國大會第74屆會議17日將在聯合國總部開幕，台灣駐加拿大代表陳文儀昨天向多倫多太陽報（Toronto Sun）投書，呼籲加拿大支持台灣有意義參與聯合國體制。

陳文儀指出，將台灣及2350萬人排除在聯合國之外，猶如拼圖失去重要一隅。

他表示，聯合國及其成員致力實現可持續發展目標（SDG），以提高全人類生活品質、打造想要和需要的未來；這些目標需要全面實施和經濟發達先進國家的領導。然而，台灣及2350萬人被排除在聯合國之外，讓這片拼圖缺失了重要部分。

陳文儀表示，聯合國為了滿足北京的願望，持續袖手旁觀，無視台灣渴望發展全球規範、為制度做出貢獻和努力實現可持續發展目標。儘管缺乏認可，台灣仍是致力於可持續發展的忠實國際合作夥伴。

陳文儀強調，為實現可持續發展目標，國際社會必須設法重拾當年成立聯合國的精神；必須拋開差異，也務必包括台灣。台灣將因此更加繁榮、可持續，並為和平世界作出貢獻。

陳文儀指出，聯合國大會第74屆會議將於24日至30日舉行一般性辯論。他呼籲加拿大應藉此機會，支持台灣有意義參與聯合國系統。（編輯：馮昭）1080910

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