換瑜傳言不斷 韓國瑜：綠營盼藍軍陷入信心危機

（中央社記者王承中台北10日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天以過去兩屆台北市長選舉為例，指出他現在被抹黑愛喝酒、抱女人、吸毒，讓藍軍對他喪失信心，出現「換瑜」聲，而民進黨就是希望藍軍陷入信心危機，對自己提名的人選失去信念。

韓國瑜晚上北上出席國民黨台北市黨部舉辦的國民黨「2020勝選暨台北市里長服務促進會授證典禮」。

由於從國民黨初選結束之後，黨內一直出現若有似無的「換瑜」聲，儘管國民黨主席吳敦義已經公開宣示，要求國民黨全黨上下力挺韓國瑜，但仍無法杜絕「換瑜」說在黨內四處流竄。

韓國瑜在致詞時表示，國民黨在4年多前提名連勝文參選台北市長，剛提名時一片叫好，但因抹黑、扭曲、中傷，讓藍軍開始對連勝文沒有信心，出現「為什麼不提名丁守中」的聲音，讓連勝文這麼優秀的同志輸掉選舉。

韓國瑜指出，去年，國民黨真的提名前國民黨立委丁守中參選台北市長，一開始聲望也很好，但最後又被人說是「佛系打法」，藍軍又開始懷疑，出現「為什麼不提名蔣萬安」的聲音。

韓國瑜表示，民進黨就是希望國民黨陷入信心危機，民進黨就是希望國民黨對自己提名的參選人失去信念。

他說，這次國民黨總統大選提名韓國瑜，原本是國民黨的超級戰將，但又被抹黑喝酒、抱女人、打麻將、吸毒，讓藍軍又慢慢開始喪失信心，現在又出現「為什麼不提名朱立倫、周錫瑋」的聲音。

韓國瑜表示，不管國民黨提名誰，最後的下場都是如此，只有一個情況，可以讓國民黨贏得勝選，就是藍軍一定要對國民黨提名的參選人有堅定信念，認為黨籍參選人是最棒、最好的。（編輯：紀淑芳）1080910