陳明文300萬元現金案 民進黨啟動廉政會機制

（中央社記者葉素萍台北11日電）民進黨立委陳明文在高鐵失而復得新台幣300萬元現金案，民進黨今天啟動廉政委員會機制，民進黨主席卓榮泰希望陳明文擇期主動向民進黨廉政委員會主任委員邱駿彥進行說明。

邱駿彥接受媒體訪問指出，廉政會每個月都有例會，最快25日會處理此案，內部會先了解，立案了以後，會請當事人說明，陳明文其實也有先向黨中央表示，若廉政會有需要處理，願意充分配合。

民主進步黨今天召開中常會，發言人薛呈懿會後轉述卓榮泰談話指出，社會輿論高度關心陳明文在高鐵遺落現金一案，目前此案是嘉義地檢署主動分案，也有其他部分人士提出告發。對此，總統蔡英文特別表示過意見，讓司法來調查更為清楚，當事人有機會向社會更清楚說明，民進黨支持蔡總統這樣的看法。透過司法程序來證明，也對社會各界進行充分的說明，這也是陳明文負責任的態度。

卓榮泰表示，他稍早也與陳明文有過接觸，今天陳明文剛好沒辦法出席會議，希望擇期主動向廉政委員會主委邱駿彥進行說明，也希望廉政委員會在邱駿彥的指揮下可以盡速有一個清楚的態度與程序。

卓榮泰說，第一、為了確保黨內廉政委員處理的機制明確存在，且運行良好；第二、針對社會現在關心的議題，民進黨採取正面受理的態度，讓民眾清楚瞭解，民進黨是十分正式看待此案。

卓榮泰表示，依照廉政會的處理程序，一般有類似、疑似的情形發生，廉政會都會主動調查，但此案還沒有立案調查，一旦立案之後，將來進行到起訴或審判進行時，廉政調查程序就會停止下來，等到法院進一步確判。

另外，對於陳明文此案可能牽涉到的法規，邱駿彥接受媒體訪問表示，這包括廉政條例裡面如果違反洗錢防制法或財產來源不明等議題。如果財產來源不明，接下來會不會牽涉到政治獻金等相關規定；因為，目前是在選舉期間，都要釐清，而釐清也對當事人有好處。

不過，廉政會並沒有直接的司法調查權，邱駿彥說，如果當事人願意配合當然很好，如果沒有的話，「我們也會從很多管道去了解」。（編輯：蘇志宗）1080911