與美智庫專家交流 韓國瑜：要打造自由投資環境

（中央社記者王淑芬高雄12日電）美國智庫傳統基金會副會長史賓塞今天率團拜會高雄市長韓國瑜，史賓塞說想要了解台灣的政治、國安及經濟等議題，韓並宣示要建設高雄友善、自由的投資環境吸引國際企業。

史賓塞（Jack Spencer）一行人下午到鳳山行政中心拜會韓國瑜，媒體特別關注韓國瑜有準時在3時前出席，雙方晤談約1個小時，只開放前面約10分鐘，後採閉門交流進行。

市府事後發布新聞稿指出，韓國瑜就高雄市政發展、台灣經濟前景、中美貿易戰、兩岸關係、公共衛生、能源政策等議題交流。

韓國瑜感謝傳統基金會在今年1月發表「2019年經濟自由度報告」給予台灣自由社會與經濟高度肯定，自由民主和政府透明是台灣和美國的共同價值，市府除了致力辦好教育、照顧弱勢，也張開雙臂廣交朋友，積極打造自由經濟的投資環境，要創造更多商機。

他說，今年為台美關係法40週年，美國是台灣重要的盟友，官方與民間交流蓬勃；他在4月訪美感受到台美堅定友誼，也和多個城市、學者專家及大廠交流，希望拚外交、創造商機等。

史賓塞在致詞指出，智庫學者、專家菁英訪問高雄，因為台灣在今年的經濟自由度報告裡表現非常亮眼，在勞動、自由等各方面評分也有增加，希望藉這個機會來向韓請益並做更多的交流。

他說，除想了解台灣的政治、國安以及經濟議題外也盼享受高雄的小吃。

至於會晤美國智庫專家、要競逐總統大位的韓國瑜何時訪美再受關注，韓國瑜競選總部回應，時間及行程都還在規劃中，時間尚未敲定。

美國傳統基金會為設於美國華盛頓哥倫比亞特區的智庫，自1973年成立後，在公共政策制定上擁有關鍵影響力。（編輯：謝雅竹）1080912