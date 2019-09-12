大港開唱將停辦 陳菊：做為高雄人覺得可惜

（中央社記者王淑芬高雄12日電）代表高雄流行音樂的品牌「大港開唱」將停辦，總統府秘書長陳菊今天表示，大港開唱代表高雄的精神，和政黨、顏色無關，「我做為一個高雄人、覺得很可惜」。

大港開唱策展團隊11日在社群網站臉書（Facebook）發文表示，由於明顯感受不到高市府支持，長時間思考後，帶著不捨與遺憾心情決定大港開唱明年停辦。這項決定，讓喜歡流行音樂的民眾感到扼腕與不捨。

民進黨立委李昆澤今天在三民公園舉辦「咱的高雄台灣的歌中秋晚會」，陳菊及行政院副院長陳其邁都以神秘嘉賓的身分現身和民眾同樂，還獻唱歌曲，獲得熱烈的掌聲和回響。

陳菊接受聯訪表示，很久沒唱歌有一點緊張，不過回到最愛、最熟熟悉的高雄很高興，希望高雄越來越好。媒體追問「現在的高雄和過去有何不一樣？」陳菊說：「不在其位，不好意思多說，祝福高雄，高雄是我後半生都要住的地方，當然希望高雄未來更好。」

有關大港開唱要停辦，她說，那是市府跟民間之間的事；大港開唱是高雄的傳統，突然不辦了當然覺得很可惜，認為像大港開唱或者很多過去代表高雄的精神跟政黨、顏色無關。在很多高雄人的記憶中，大港開唱是重要回憶之一，「我做為一個高雄人，覺得很可惜」。

她在台上致詞時呼籲民眾支持總統蔡英文連任，也要讓民進黨在立法院的席次過半，「挺李昆澤並讓民進黨高雄立委八仙過海」。（編輯：黃世雅）1080912