綠質疑大港開唱成大港禁唱 藍：不能監督嗎

（中央社記者陳朝福高雄12日電）大港開唱策展團隊發文決定大港開唱明年停辦。民進黨高雄市議員高閔琳質疑為何市長韓國瑜要讓「大港開唱」變成「大港禁唱」。國民黨高雄市議員邱于軒發文，「不能監督嗎？」

大港開唱策展團隊昨天在社群網站臉書（Facebook）發文表示，由於明顯感受不到高市府支持，長時間思考後，帶著不捨與遺憾心情決定大港開唱明年停辦。

曾為獨立樂團創作人的高閔琳在媒體聯絡群組質疑，為何韓國瑜要讓「大港開唱」變成「大港禁唱」，呼籲音樂人、搖滾樂團站出來，讓大港重回台，韓國瑜下台。

高閔琳說，高雄過去被喻為文化沙漠，因為大港開唱等多元藝文活動興起，才得以洗刷惡名，並鼓舞了很多音樂人。勿因政治惡鬥而犧牲了音樂創作及流行音樂產業的發展。

對於大港開唱在臉書貼文指疲於奔命的調閱資料或議堂上的抨擊，邱于軒今天在臉書發文「大港不唱的另一面」，指2010年開始，大港開唱補助金額從新台幣120萬元漲到1000萬元，知名度水漲船高，贊助商翻倍成長，平心而論，「大港開唱」也是以人民的血汗錢一起培養出的。

邱于軒表示，但仔細翻閱資料後，發現補助金額沒有可依循之上限，贊助商實際贊助多少或形式，沒有任何資料；詢問為何補助固定對象，文化局拿函釋說「各機關決定補助對象，非政府採購法規範範圍」，直白來說，文化部有錢，要給誰就給誰。

邱于軒認為，議員行使職權，要求查閱資料，說是給「壓力」，從2010年拿走人民辛苦納稅錢超過5000萬，「不能監督嗎？」

邱于軒說，文化部補助的經費因明年流行音樂中心開幕後，培養藝文人口的經費，中央已經到期不再編列，大港策展經費可能短缺；雖然少了中央的挹注，但高市府還是在財政拮据下有意願補助，只為讓大港「繼續唱」，但無奈遲遲不送計畫。她支持大港開唱，但民眾權益要守護，人民血汗錢要守住。

邱于軒接受訪問時也肯定大港開唱是高雄培養很久的歷史性音樂品牌，願協助向中央政府爭取經費，也希望大港開唱要善盡社會責任，幫工讀生投保勞工保險、全民健康保險。

前文化局長尹立說，海洋文化暨流行音樂中心明年將啟用，大港開唱音樂祭要停辦，對高雄市是件諷刺的事；他了解大港對高雄有很深的情感，因為承受很大的壓力是造成他們要停辦的原因。耳聞一些單位對業者「查水表」，是讓業者不堪壓力的原因之一。

尹立表示，大港開唱是以民間為主體的補助方式辦理，非招標，打造具品牌的音樂盛會不該被栽贓抹黑。即將畫下休止符，他感到震驚不捨，大港開唱已成為最大且最重要的音樂祭品牌。

大港開唱在臉書的發文指感受不到市府的誠意，疲於奔命調閱資料或面對議堂上的抨擊，尹立說，大港開唱已辦出規模，民間單位沒有人受得了這樣騷擾。停辦消息一出，網路上年輕人一片哀號，美好事情將離高雄。

對於外界質疑大港開唱停辦是因市府「查水表」，高雄市文化局澄清絕無此事。主任祕書劉秀英表示，新市府團隊上任仍秉持扶植初衷，為推廣流行音樂產業盡心，持續補助經費及投入行政資源；鄭重澄清絕無「查水表」，且政風單位也不可能向民間公司實質查帳等。

大港開唱從2006年開始舉辦，到2019年已舉辦11屆，是高雄規模最大且以南台灣演出陣容為主的獨立音樂節。（編輯：唐聲揚）1080912